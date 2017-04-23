Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс и бое в андеркарте поединка Сондерс - Хурцидзе

Британский тяжеловес не выходил на ринг с ноября 2015 года.
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Тайсон Фьюри. Фото с сайта trbimg.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) объявил о возвращении в бокс, сообщает "Чемпионат".
Он намерен выступить в андекарте поединка своего соотечественника Билли Джо Сондерса (24-0, 12 KO) и грузина Автандила Хурцидзе (33-2-2, 22 KO). Бой за титул WBO в среднем весе планируется на 8 июля в Лондоне.
"Цыганский король докладывает миру: я могу подтвердить, что буду боксировать за компанию с единственным и неповторимым Билли Джо Сондерсом, когда у него будет бой против "Дэнни Де Вито". Я возвращаюсь. Еду в Марбелью тренироваться. Я возвращаюсь, чтобы разобраться со всеми мешками. Здесь так много мешков, надо избавиться от них", - заявил Фьюри в видеообращении, опубликованном в его официальном Instagram.
29-летний Фьюри последний раз выходил на ринг 28 ноября 2015 года, когда в Германии победил украинца Владимира Кличко (64-4-0, 53 KO) и завоевал пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Затем британец был лишен пояса IBF за отказ соблюдать правила организации.
Команда Кличко дважды пыталась организовать реванш с Фьюри. В первом случае британец сослался на травму, а во втором причиной срыва боя стала положительная допинг-проба Фьюри на кокаин.
Он намерен выступить в андекарте поединка своего соотечественника Билли Джо Сондерса (24-0, 12 KO) и грузина Автандила Хурцидзе (33-2-2, 22 KO). Бой за титул WBO в среднем весе планируется на 8 июля в Лондоне.
"Цыганский король докладывает миру: я могу подтвердить, что буду боксировать за компанию с единственным и неповторимым Билли Джо Сондерсом, когда у него будет бой против "Дэнни Де Вито". Я возвращаюсь. Еду в Марбелью тренироваться. Я возвращаюсь, чтобы разобраться со всеми мешками. Здесь так много мешков, надо избавиться от них", - заявил Фьюри в видеообращении, опубликованном в его официальном Instagram.
29-летний Фьюри последний раз выходил на ринг 28 ноября 2015 года, когда в Германии победил украинца Владимира Кличко (64-4-0, 53 KO) и завоевал пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Затем британец был лишен пояса IBF за отказ соблюдать правила организации.
Команда Кличко дважды пыталась организовать реванш с Фьюри. В первом случае британец сослался на травму, а во втором причиной срыва боя стала положительная допинг-проба Фьюри на кокаин.