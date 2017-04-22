Сондерс придумал прозвище Хурцидзе и пообещал выставить его глупцом в ринге

Британец в июле в Лондоне проведет защиту титула в бою с грузином.
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Фото с сайта Boxing Scene
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) высказался по поводу предстоящего боя со своим обязательным претендентом Автандилом Хурцидзе (33-2-2, 22 КО) из Грузии.
Хурцидзе в ночь с 22 на 23 апреля завоевал титул временного чемпиона мира WBO в среднем весе, нокаутировав британца Томми Лэнгфорда. При этом грузин уже был обязательным претендентом для Сондерса, но британец откупился от него.
"Никакого неуважения по отношению к нему, но я покажу вам, что он собой представляет, когда встречусь с ним. Для меня он - самодовольный Дэнни де Вито, который постоянно идет вперед чтобы наносить удары. Он никогда не побьет меня, я заставлю его выглядеть глупо. Томми должен был хорошо работать на ногах, заставляя его промахиваться и расплачиваться за это", - цитирует Сондерса Boxingnews24.com.
Ранее промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен анонсировал дату и место проведения боя с Хурцидзе. Для Сондерса это будет вторая защита титула.
Хурцидзе в ночь с 22 на 23 апреля завоевал титул временного чемпиона мира WBO в среднем весе, нокаутировав британца Томми Лэнгфорда. При этом грузин уже был обязательным претендентом для Сондерса, но британец откупился от него.
"Никакого неуважения по отношению к нему, но я покажу вам, что он собой представляет, когда встречусь с ним. Для меня он - самодовольный Дэнни де Вито, который постоянно идет вперед чтобы наносить удары. Он никогда не побьет меня, я заставлю его выглядеть глупо. Томми должен был хорошо работать на ногах, заставляя его промахиваться и расплачиваться за это", - цитирует Сондерса Boxingnews24.com.
Ранее промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен анонсировал дату и место проведения боя с Хурцидзе. Для Сондерса это будет вторая защита титула.