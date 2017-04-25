Хотел бы выступить в одном вечере бокса с Геннадием Головкиным - Канат Ислам

Он считает, что это стало бы запоминающимся событием для казахстанских фанатов.
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Фото команды Каната Ислама
Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (23-0, 19 КО) в интервью World Boxing News оценил вероятность проведения боя в одном вечере бокса с соотечественником Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
Они могли выступить на EXPO-2017 в Астане, однако поединок в рамках мировой выставки проведет только Ислам.
"В нашей стране есть все условия для проведения вечеров бокса на самом высоком уровне, - говорит Ислам. - Сейчас появились арены, которые могут вместить 10, 20, 30 и 40 тысяч людей. Был шанс, что мы выступим на международной выставке EXPO-2017. Возможно, еще не пришло время для этого.
Конечно, я хочу, чтобы это случилось. Если все известные казахстанские боксеры проведут бои в один вечер бокса, это стало бы запоминающимся событием для фанатов".
Ранее Ислам объяснил, почему невозможен его бой с Головкиным. Он также рассказал о своих планах встретиться с Саулем "Канело" Альваресом и заявил, что не сомневается в победе GGG над мексиканцем.
Они могли выступить на EXPO-2017 в Астане, однако поединок в рамках мировой выставки проведет только Ислам.
"В нашей стране есть все условия для проведения вечеров бокса на самом высоком уровне, - говорит Ислам. - Сейчас появились арены, которые могут вместить 10, 20, 30 и 40 тысяч людей. Был шанс, что мы выступим на международной выставке EXPO-2017. Возможно, еще не пришло время для этого.
Конечно, я хочу, чтобы это случилось. Если все известные казахстанские боксеры проведут бои в один вечер бокса, это стало бы запоминающимся событием для фанатов".
Ранее Ислам объяснил, почему невозможен его бой с Головкиным. Он также рассказал о своих планах встретиться с Саулем "Канело" Альваресом и заявил, что не сомневается в победе GGG над мексиканцем.