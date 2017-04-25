Я хочу драться с "Канело" первым. Его бой с Головкиным будет интересным, но GGG победит - Ислам

Он объяснил, почему хочет поединок с мексиканцем.
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Канат Ислам. Фото с сайта sport.gov.kz
Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (23-0, 19 КО) в интервью World Boxing News рассказал, почему хочет боя с чемпионом WBO в этой же категории - мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 33 КО).
Кроме этого, Ислам высказал свое мнение о возможном поединке между "Канело" и своим соотечественником Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
"Я хочу драться с "Канело" первым. Сейчас он является чемпионом в моей весовой категории. После своего последнего боя я в ринге бросил вызов "Канело". Я полагаю, он наберет вес и встретиться с Геной, этот бой будет очень интересным.
Я знаю, что фанаты ждут поединка Головкин - "Канело". Если это случится, то я уверен, что GGG выиграет, потому что он доказал, что сильный боец. Он мужчина, который не просто говорит, а доказывает делом", - сказал Ислам.
Стоит отметить, что Альварес больше не планирует драться в первом среднем весе и переходит в средневесы. Ожидается, что его бой с Головкиным состоится в сентябре.
Добавим, что Ислам объяснил, почему невозможен его бой с Головкиным.
Все новости о возможное бое Головкин - Альварес
Кроме этого, Ислам высказал свое мнение о возможном поединке между "Канело" и своим соотечественником Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
"Я хочу драться с "Канело" первым. Сейчас он является чемпионом в моей весовой категории. После своего последнего боя я в ринге бросил вызов "Канело". Я полагаю, он наберет вес и встретиться с Геной, этот бой будет очень интересным.
Я знаю, что фанаты ждут поединка Головкин - "Канело". Если это случится, то я уверен, что GGG выиграет, потому что он доказал, что сильный боец. Он мужчина, который не просто говорит, а доказывает делом", - сказал Ислам.
Стоит отметить, что Альварес больше не планирует драться в первом среднем весе и переходит в средневесы. Ожидается, что его бой с Головкиным состоится в сентябре.
Добавим, что Ислам объяснил, почему невозможен его бой с Головкиным.
Все новости о возможное бое Головкин - Альварес