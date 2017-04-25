Канат Ислам ответил на вопрос о возможном бое с Геннадием Головкиным

Он назвал GGG королем среднего веса.
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Канат Ислам. Фото с сайта ringnews24.com
Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (23-0, 19 КО) в интервью World Boxing News рассказал о своем соотечественнике Геннадии Головкине (37-0, 33 КО), который владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
Журналист американского портала спросил у Ислама, возможен ли в будущем бой между ним и Головкиным.
"Меня об этом спрашивали много раз. Я восхищаюсь им, как братом, как другом и как чемпионом. GGG - герой Казахстана, который поднимает наш флаг.
Менталитет жителей США, Мексики и Великобритании отличается от менталитета казахстанцев. Мы - братья, для нас на первом месте находится рейтинг нашей страны. Будет лучше, если мы станем чемпионами в своих весовых категориях, а не драться друг с другом.
Геннадий Головкин - боксер, которого знают во всем мире. Он - образец для подражания молодежи всей планеты - не только для молодежи Казахстана. GGG - очень талантливый боксер, соперники которого еще в первом раунде начинают жалеть, что встретились с ним в ринге. В его дивизионе нет противника, который соответствует его уровню. Да, он - король среднего веса", - сказал Ислам.
Отметим, что следующий бой Ислам проведет 26 мая в американской Флориде, а соперником станет мексиканец Норберто Гонсалес (23-8, 13 КО). Ожидается, что казахстанец в сентябре выступит на вечере бокса в рамках EXPO-2017 в Астане.
Журналист американского портала спросил у Ислама, возможен ли в будущем бой между ним и Головкиным.
"Меня об этом спрашивали много раз. Я восхищаюсь им, как братом, как другом и как чемпионом. GGG - герой Казахстана, который поднимает наш флаг.
Менталитет жителей США, Мексики и Великобритании отличается от менталитета казахстанцев. Мы - братья, для нас на первом месте находится рейтинг нашей страны. Будет лучше, если мы станем чемпионами в своих весовых категориях, а не драться друг с другом.
Геннадий Головкин - боксер, которого знают во всем мире. Он - образец для подражания молодежи всей планеты - не только для молодежи Казахстана. GGG - очень талантливый боксер, соперники которого еще в первом раунде начинают жалеть, что встретились с ним в ринге. В его дивизионе нет противника, который соответствует его уровню. Да, он - король среднего веса", - сказал Ислам.
Отметим, что следующий бой Ислам проведет 26 мая в американской Флориде, а соперником станет мексиканец Норберто Гонсалес (23-8, 13 КО). Ожидается, что казахстанец в сентябре выступит на вечере бокса в рамках EXPO-2017 в Астане.