Мексиканский Демон, или что еще нужно знать о сопернике Каната Ислама

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Сассуоло Наполи 2:2
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 3:3
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кайрат А Экибастуз 1:0
Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
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Нымме Калью Тулевик 8:0
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Айнтрахт Бр Бохум 2:0
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Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
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Астана Барсы Атырау 94:78
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
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Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Южная Корея Польша 4:2
Австрия Казахстан 2:3
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Венгрия Австрия 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Андрееску Путинцева 1:2
Абанда Шведова 2:0
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Давыдов, Мнушкин Джавакян, Евсеев 2:1
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
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Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
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Чайна Драгонс Астана Арланс 2:3
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Спартак М Урал 22:30
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Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
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Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
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Украина Австрия 23:30
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Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
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Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
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ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
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Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
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Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
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Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:2
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 08:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Мексиканский Демон, или что еще нужно знать о сопернике Каната Ислама

Поединок их намечен на 26 мая во Флориде.

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7 Комментариев
Норберто Гонсалес (справа). Фото с сайта boxingscene.com
Норберто Гонсалес (справа). Фото с сайта boxingscene.com
32-летний казахстанец Канат Ислам (23-0-0, 19 КО) определился со следующим соперником - им стал мексиканец Норберто Гонсалес (23-8-0, 13 КО). Корреспондент Vesti.kz собрал все главные моменты в профи-карьере опытного визави.

Мексиканцу Норберто Гильермо Гонсалесу по прозвищу Демон 35 лет, и он с 2007 года на профессиональном ринге. На текущий момент он занимает четвертое место по версии Boxrec.com среди мексиканцев в первом среднем весе: выше только Сауль "Канело" Альварес, Антонио Маргарито и Роберто Гарсия. В дебютном поединке Гонсалес во втором раунде нокаутировал Абнера Фуентеса. До конца первого года в профи мексиканец провел еще 10 (!) боев и почти все выиграл досрочно. Пять раз Гонсалес выходил на ринг в 2008 году. И снова одни победы.

27 февраля 2009 года мексиканский проспект Гонсалес дебютировал на территории США. Ему противостоял американец Антвон Смит (14-1-1). Привыкший боксировать на родине Норберто не сумел переиграть хозяина ринга и потерпел первое поражение в карьере. После этого вернулся Гонсалес в Мексику, где выиграл еще два поединка, параллельно забрав профессиональный пояс чемпиона страны в полусреднем весе.

Лучшие моменты боя Норберто Гонсалес - Мишель Оливейра


В апреле 2010 года Гонсалес снова предпринял попытку "покорить Америку" и снова проиграл. Остановил его по итогам 10 раундов филиппинец Марк Джейсон Меллиген (17-2-0). Промоутером того вечера бокса выступил всемирно известный Боб Арум, а судьей в ринге был Джо Кортес. После второй неудачи мексиканец почти на три года покинул профессиональный ринг.

Свое возвращение в 2013-м Гонсалес "отпраздновал" тремя боями - две победы и поражение. Поражение Норберто нанес соотечественник Луис Фернандо Урибе (27-1-1). Причем их бой не был главным в вечере бокса - оба полусредневеса с неплохим "рекордсом" были приглашены как "разогрев" и провели на ринге все шесть раундов.

Видео боя Норберто Гонсалес - Юдель Джонсон


После этой неудачи мексиканец окончательно перебрался в США (из девяти последних встреч восемь он провел в Штатах). Начал он свой очередной поход с боя с бразильцем Мишелем Оливейра (20-1-0) в среднем весе и наконец победил на "чужом поле". По ходу боя оба соперника побывали в нокдауне. Близкий поединок Гонсалес выдал с соотечественником Роберто Гарсией (33-3-0), но проиграл раздельным решением судей.

Видео боя Норберто Гарсия - Роберто Гарсия


6 июня 2014 года провел Норберто первый титульный поединок за международные пояса - WBC FECARBOX и WBA-NABA в первом среднем весе. Соперник - кубинец Юдель Джонсон (15-1-0). Гонсалес дважды побывал на настиле ринга и проиграл тот поединок по очкам. С 20 победами и пятью поражениями мексиканец подошел к главному бою в карьере - с будущим чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе американцем Джермаллом Чарло (18-0-0).

Тогда еще 24-летний американский проспект отправил соперника в нокдаун в пятом раунде, а в седьмом угол Гонсалеса принял решение остановить бой. Поражение техническим нокаутом. Проиграл Норберто и следующий поединок: еще одному проспекту из США, 19-летнему Эриксону Лубину (бой за пояс WBC FECARBOX). За последние два с половиной года Гонсалес провел четыре боя и лишь один проиграл.

Видео боя Норберто Гонсалес - Джермалл Чарло


Бывший член сборной США и участник Олимпиады-2012 Террел Морис Гауша за неполных четыре минуты поединка победил Гонсалеса, оформив ему восьмое поражение в профи-карьере. С таким багажом опытный мексиканец подошел к бою с казахстанцем Канатом Исламом. Естественно, еще один проигрыш не сильно испортит послужной список Гонсалеса, ведь на старте карьеры он выиграл достаточно боев, чтобы баланс был положительным. Правда, и досрочно Норберто проиграл всего два раза и может казахстанцу "предложить" длительный поединок.

Добавим, 26 мая во Флориде казахстанец Канат Ислам должен провести поединок с мексиканцем Норбертом Гонсалесом. На кону их боя будут стоять два титула - WBO NABA и WBA intercontinental в первом среднем весе. Вице-президент Федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко раскритиковал работу промоутера казахстанца.
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Кайсар Токенбаев Сегодня 14:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 90
Слабый соперник
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Rassul Talapov Сегодня 14:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 702
Тестер для проспектов, превращающийся в джёрнимэна!))
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GOD OF WAR Сегодня 14:39
Статус: Дублёр
Рейтинг: 194
конечно Кана пройдет его надеюсь, но этот поединок реально покажет силы Каната как боксера
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Жан А. Сегодня 14:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1068
Не знаю как там с титульным боем, но если победит, то нарисовался и следующий соперник Роберто Гарсия - топ-3 мексиканцев в этой весовой категории.
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Boris Alimon Сегодня 14:51
Статус: Профи
Рейтинг: 316
Збс, то что нужно, еще один мешочек
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Булат Балагур Сегодня 15:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1501
а кто промоутер у Каната ? не Иван Сусанин ? ведет не понятно куда , да еще и перчатки из кожзама подсунул .
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KAIRAT Сегодня 15:46
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5410
хоть 50 боев проведи ,один х мешок,подсунули канату ,использованный материал
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