Мексиканский Демон, или что еще нужно знать о сопернике Каната Ислама

Поединок их намечен на 26 мая во Флориде.
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Норберто Гонсалес (справа). Фото с сайта boxingscene.com
32-летний казахстанец Канат Ислам (23-0-0, 19 КО) определился со следующим соперником - им стал мексиканец Норберто Гонсалес (23-8-0, 13 КО). Корреспондент Vesti.kz собрал все главные моменты в профи-карьере опытного визави.
Мексиканцу Норберто Гильермо Гонсалесу по прозвищу Демон 35 лет, и он с 2007 года на профессиональном ринге. На текущий момент он занимает четвертое место по версии Boxrec.com среди мексиканцев в первом среднем весе: выше только Сауль "Канело" Альварес, Антонио Маргарито и Роберто Гарсия. В дебютном поединке Гонсалес во втором раунде нокаутировал Абнера Фуентеса. До конца первого года в профи мексиканец провел еще 10 (!) боев и почти все выиграл досрочно. Пять раз Гонсалес выходил на ринг в 2008 году. И снова одни победы.
27 февраля 2009 года мексиканский проспект Гонсалес дебютировал на территории США. Ему противостоял американец Антвон Смит (14-1-1). Привыкший боксировать на родине Норберто не сумел переиграть хозяина ринга и потерпел первое поражение в карьере. После этого вернулся Гонсалес в Мексику, где выиграл еще два поединка, параллельно забрав профессиональный пояс чемпиона страны в полусреднем весе.
Лучшие моменты боя Норберто Гонсалес - Мишель Оливейра
В апреле 2010 года Гонсалес снова предпринял попытку "покорить Америку" и снова проиграл. Остановил его по итогам 10 раундов филиппинец Марк Джейсон Меллиген (17-2-0). Промоутером того вечера бокса выступил всемирно известный Боб Арум, а судьей в ринге был Джо Кортес. После второй неудачи мексиканец почти на три года покинул профессиональный ринг.
Свое возвращение в 2013-м Гонсалес "отпраздновал" тремя боями - две победы и поражение. Поражение Норберто нанес соотечественник Луис Фернандо Урибе (27-1-1). Причем их бой не был главным в вечере бокса - оба полусредневеса с неплохим "рекордсом" были приглашены как "разогрев" и провели на ринге все шесть раундов.
Видео боя Норберто Гонсалес - Юдель Джонсон
После этой неудачи мексиканец окончательно перебрался в США (из девяти последних встреч восемь он провел в Штатах). Начал он свой очередной поход с боя с бразильцем Мишелем Оливейра (20-1-0) в среднем весе и наконец победил на "чужом поле". По ходу боя оба соперника побывали в нокдауне. Близкий поединок Гонсалес выдал с соотечественником Роберто Гарсией (33-3-0), но проиграл раздельным решением судей.
Видео боя Норберто Гарсия - Роберто Гарсия
6 июня 2014 года провел Норберто первый титульный поединок за международные пояса - WBC FECARBOX и WBA-NABA в первом среднем весе. Соперник - кубинец Юдель Джонсон (15-1-0). Гонсалес дважды побывал на настиле ринга и проиграл тот поединок по очкам. С 20 победами и пятью поражениями мексиканец подошел к главному бою в карьере - с будущим чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе американцем Джермаллом Чарло (18-0-0).
Тогда еще 24-летний американский проспект отправил соперника в нокдаун в пятом раунде, а в седьмом угол Гонсалеса принял решение остановить бой. Поражение техническим нокаутом. Проиграл Норберто и следующий поединок: еще одному проспекту из США, 19-летнему Эриксону Лубину (бой за пояс WBC FECARBOX). За последние два с половиной года Гонсалес провел четыре боя и лишь один проиграл.
Видео боя Норберто Гонсалес - Джермалл Чарло
Бывший член сборной США и участник Олимпиады-2012 Террел Морис Гауша за неполных четыре минуты поединка победил Гонсалеса, оформив ему восьмое поражение в профи-карьере. С таким багажом опытный мексиканец подошел к бою с казахстанцем Канатом Исламом. Естественно, еще один проигрыш не сильно испортит послужной список Гонсалеса, ведь на старте карьеры он выиграл достаточно боев, чтобы баланс был положительным. Правда, и досрочно Норберто проиграл всего два раза и может казахстанцу "предложить" длительный поединок.
Добавим, 26 мая во Флориде казахстанец Канат Ислам должен провести поединок с мексиканцем Норбертом Гонсалесом. На кону их боя будут стоять два титула - WBO NABA и WBA intercontinental в первом среднем весе. Вице-президент Федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко раскритиковал работу промоутера казахстанца.
Мексиканцу Норберто Гильермо Гонсалесу по прозвищу Демон 35 лет, и он с 2007 года на профессиональном ринге. На текущий момент он занимает четвертое место по версии Boxrec.com среди мексиканцев в первом среднем весе: выше только Сауль "Канело" Альварес, Антонио Маргарито и Роберто Гарсия. В дебютном поединке Гонсалес во втором раунде нокаутировал Абнера Фуентеса. До конца первого года в профи мексиканец провел еще 10 (!) боев и почти все выиграл досрочно. Пять раз Гонсалес выходил на ринг в 2008 году. И снова одни победы.
27 февраля 2009 года мексиканский проспект Гонсалес дебютировал на территории США. Ему противостоял американец Антвон Смит (14-1-1). Привыкший боксировать на родине Норберто не сумел переиграть хозяина ринга и потерпел первое поражение в карьере. После этого вернулся Гонсалес в Мексику, где выиграл еще два поединка, параллельно забрав профессиональный пояс чемпиона страны в полусреднем весе.
Лучшие моменты боя Норберто Гонсалес - Мишель Оливейра
В апреле 2010 года Гонсалес снова предпринял попытку "покорить Америку" и снова проиграл. Остановил его по итогам 10 раундов филиппинец Марк Джейсон Меллиген (17-2-0). Промоутером того вечера бокса выступил всемирно известный Боб Арум, а судьей в ринге был Джо Кортес. После второй неудачи мексиканец почти на три года покинул профессиональный ринг.
Свое возвращение в 2013-м Гонсалес "отпраздновал" тремя боями - две победы и поражение. Поражение Норберто нанес соотечественник Луис Фернандо Урибе (27-1-1). Причем их бой не был главным в вечере бокса - оба полусредневеса с неплохим "рекордсом" были приглашены как "разогрев" и провели на ринге все шесть раундов.
Видео боя Норберто Гонсалес - Юдель Джонсон
После этой неудачи мексиканец окончательно перебрался в США (из девяти последних встреч восемь он провел в Штатах). Начал он свой очередной поход с боя с бразильцем Мишелем Оливейра (20-1-0) в среднем весе и наконец победил на "чужом поле". По ходу боя оба соперника побывали в нокдауне. Близкий поединок Гонсалес выдал с соотечественником Роберто Гарсией (33-3-0), но проиграл раздельным решением судей.
Видео боя Норберто Гарсия - Роберто Гарсия
6 июня 2014 года провел Норберто первый титульный поединок за международные пояса - WBC FECARBOX и WBA-NABA в первом среднем весе. Соперник - кубинец Юдель Джонсон (15-1-0). Гонсалес дважды побывал на настиле ринга и проиграл тот поединок по очкам. С 20 победами и пятью поражениями мексиканец подошел к главному бою в карьере - с будущим чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе американцем Джермаллом Чарло (18-0-0).
Тогда еще 24-летний американский проспект отправил соперника в нокдаун в пятом раунде, а в седьмом угол Гонсалеса принял решение остановить бой. Поражение техническим нокаутом. Проиграл Норберто и следующий поединок: еще одному проспекту из США, 19-летнему Эриксону Лубину (бой за пояс WBC FECARBOX). За последние два с половиной года Гонсалес провел четыре боя и лишь один проиграл.
Видео боя Норберто Гонсалес - Джермалл Чарло
Бывший член сборной США и участник Олимпиады-2012 Террел Морис Гауша за неполных четыре минуты поединка победил Гонсалеса, оформив ему восьмое поражение в профи-карьере. С таким багажом опытный мексиканец подошел к бою с казахстанцем Канатом Исламом. Естественно, еще один проигрыш не сильно испортит послужной список Гонсалеса, ведь на старте карьеры он выиграл достаточно боев, чтобы баланс был положительным. Правда, и досрочно Норберто проиграл всего два раза и может казахстанцу "предложить" длительный поединок.
Добавим, 26 мая во Флориде казахстанец Канат Ислам должен провести поединок с мексиканцем Норбертом Гонсалесом. На кону их боя будут стоять два титула - WBO NABA и WBA intercontinental в первом среднем весе. Вице-президент Федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко раскритиковал работу промоутера казахстанца.