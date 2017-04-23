Демьяненко раскритиковал промоутера Каната Ислама за подбор соперников

Следующий бой казахстанец проведет 26 мая во Флориде.

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz следующего соперника казахстанского боксера Каната Ислама, выступающего в первом среднем весе.



- Я не знаю, зачем нужен такой соперник, у которого так много проигрышей. Это Канату мастерства и авторитета не прибавит. Канату Исламу пора добиваться не региональных, а титульных боев. Не знаю, какую цель преследует его промоутер. Он хочет, чтобы Ислам просто оставался на слуху, так и не добравшись до титульных боев? Так может продолжаться год-два, а затем его время выйдет. Надо чемпионом становиться, - отметил Демьяненко.



- Вы считаете, что он прошел свой пик?



- Я не знаю, какой у него настрой и сколько он будет боксировать. Но топтаться на месте тяжело. У всех боксеров какая цель? Достичь чемпионского титула. Промоутер Ислама не ведет его к этой цели. Я Каната люблю как боксера и как человека, и мне очень жаль, что он не может себя реализовать. Кто-то начинает иронизировать по этому поводу, что, естественно, неприятно. На самом деле его давно заметили, но все без толку. Ведь не раскручивает его этот "Нельсон Мандела", хотя с нашей стороны ему помогают.



Ранее представитель Ислама Берик Султан объявил дату боя и имя следующего соперника, которым стал мексиканец Норберто Гонсалес.



Ожидается, что после этого поединка станет известен соперник Ислама по титульному поединку в Астане, который запланирован на сентябрь. Также в этом вечере бокса планировал выступить и обладатель пояса "обычного" чемпиона WBA в тяжелом весе Бейбут Шуменов.



Напомним, что свой последний бой Ислам провел 18 февраля в США, в котором нокаутировал бразильца Робсона Асиса уже в первом раунде. После победы над Ассисом Ислам бросил вызов мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу и пуэрториканцу Мигелю Котто.