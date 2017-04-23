Боб Арум анонсировал реванш Василия Ломаченко и Орландо Салидо

В 2014 году мексиканец нанес украинцу единственное поражение в карьере.
Сегодня 15:45
Фото с сайта аllboxing.ru
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион мира по версии WBO в первом легком весе 29-летний украинец Василий Ломаченко (8-1-0, 6 КО) следующий бой проведет этим летом против мексиканца Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО).
"Следующий бой Ломаченко состоится этим летом против Орландо Салидо. Мы пришли к пониманию. Перед этим Салидо проведет один бой [27 мая в Мексике]. Ломаченко очень умный парень, и он очень рад выйти на ринг против Салидо", - сказал Арум изданию K.O Artist Sports.
Ранее промоутер также упоминал чемпиона WBO в легком весе Терри Фланагана в качестве возможного соперника для Ломаченко.
Напомним, Арум и Ломаченко встречались в 2014 году и тогда мексиканец нанес украинцу единственное поражение в карьере.
"Следующий бой Ломаченко состоится этим летом против Орландо Салидо. Мы пришли к пониманию. Перед этим Салидо проведет один бой [27 мая в Мексике]. Ломаченко очень умный парень, и он очень рад выйти на ринг против Салидо", - сказал Арум изданию K.O Artist Sports.
Ранее промоутер также упоминал чемпиона WBO в легком весе Терри Фланагана в качестве возможного соперника для Ломаченко.
Напомним, Арум и Ломаченко встречались в 2014 году и тогда мексиканец нанес украинцу единственное поражение в карьере.