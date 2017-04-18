Промоутер Ломаченко рассказал о переговорах по реваншу с Салидо

Мексиканец нанес единственное поражение в карьере украинцу.
Сегодня 22:03
Ссылки по теме:
- Головкина и Ломаченко назвали "явлениями в боксе, которые только своим появлением на ринге поднимают ажиотаж"
- Чемпион мира в легком весе хочет провести бой с Василием Ломаченко
- Весовые категории придумали не случайно, и бой Брука с Головкиным тому подтверждение - Ломаченко
Ломаченко (слева) и Салидо. Фото xsport.ua
Чемпион мира в первом легком весе по версии WBO Василий Ломаченко может провести бой-реванш с мексиканцем Орландо Салидо. Об этом в интервью BoxingScene сообщил промоутер украинца Боб Арум.
Ранее менеджер Салидо Шон Гиббонс заявил, что его боксер нацелен на проведение боя с украинцем в конце текущего года.
В свою очередь Арум уже успел провести переговоры с Фернандо Белтраном - промоутером Салидо. Возвращение Ломаченко на ринг планируется летом.
"У меня были хорошие переговоры с Белтраном и Гиббонсом. Их парень хочет боя. В мае он собирается провести разминочный бой в Мексике. В конце июля - начале августа мы планируем возвращение Ломаченко на ринг. Чикаго является возможным местом проведения боя, но и Лос-Анджелес также, если соперником будет Салидо", - цитирует Арума "Чемпионат".
Отметим, что Ломаченко и Салидо встречались в марте 2014 года. Тогда победу раздельным решением судей одержал мексиканец, который стал новым чемпионом WBO в легком весе. Для украинца это был второй бой в профи.
Ранее менеджер Салидо Шон Гиббонс заявил, что его боксер нацелен на проведение боя с украинцем в конце текущего года.
В свою очередь Арум уже успел провести переговоры с Фернандо Белтраном - промоутером Салидо. Возвращение Ломаченко на ринг планируется летом.
"У меня были хорошие переговоры с Белтраном и Гиббонсом. Их парень хочет боя. В мае он собирается провести разминочный бой в Мексике. В конце июля - начале августа мы планируем возвращение Ломаченко на ринг. Чикаго является возможным местом проведения боя, но и Лос-Анджелес также, если соперником будет Салидо", - цитирует Арума "Чемпионат".
Отметим, что Ломаченко и Салидо встречались в марте 2014 года. Тогда победу раздельным решением судей одержал мексиканец, который стал новым чемпионом WBO в легком весе. Для украинца это был второй бой в профи.