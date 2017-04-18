Букмекеры сделали прогноз на бой возможного следующего соперника Билли Джо Сондерса

Поединок между Томми Лэнгфордом и Автандилом Хурцидзе состоится уже в эти выходные.
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22 апреля в Лестере состоится поединок между британцем Томми Лэнгфордом и грузином Автандилом Хурцидзе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Стоит отметить, что победитель этого боя станет обязательным соперником для обладателя титула WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса.
По мнению букмекерской компании Tennisi.kz, фаворитом этого противостояния является Хурцидзе. Так, коэффициент на победу грузинского боксера равен 1,38, в то время, как на успех Лэнгфорда - 2,95. На то, что этот бой завершится вничью коэффициент равен 20. Сделать ставку на это событие можно здесь.
Ранее Лэнгфорд выражал готовность стать следующим соперником Сондерса, а Хурцидзе получил от чемпиона WBO денежную компенсацию, чтобы не проводить с ним обязательный бой.
В последние месяцы Сондерса связывали с возможным поединком против казахстанца Геннадия Головкина, который владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое в Астане, однако их встреча этим летом, по всей видимости, не состоится.
По данным американского журналиста Yahoo!Sport Криса Мэнникса, Головкин вернется на ринг в сентябре, а его соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес. Этот поединок считается многими специалистами и болельщиками самым ожидаемым в мировом боксе.