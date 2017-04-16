Я думаю, бой Головкин - Котто вполне может состояться в конце года - американский журналист

Ранее Фредди Роуч заявил, что его подопечному по силам побить GGG.
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Мигель Котто и Геннадий Головкин. Фото ringtv.com
Американский журналист сайта Delcotimes.com Джэк МакКафери в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил вероятность проведения боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях пуэрториканцем Мигелем Котто.
"Для Котто поединок с Головкиным - неплохая вывеска для прощального боя. Говорить о шансах Мигеля очень сложно, если ему удастся выдержать все двенадцать раундов - это уже будет победа. Головкин в хорошей форме, а Котто уже постарел - думаю, его решение завершить свою профессиональную карьеру верное. Такой бой будет интересен и GGG. Я думаю, он вполне может состоятся в конце года", - отметил МакКафери.
Ранее Фредди Роуч, тренирующий Котто, в очередной раз подтвердил заинтересованность в проведении боя с Головкиным. Также известный специалист заявил, что его подопечному по силам победить Головкина. Кроме того, Роуч заметил признаки старения у казахстанца в его последнем бою против американца Дэниэла Джейкобса.
Напомним, Головкин в этом бою, прошедшем 18 марта в Нью-Йорке, защитил свои титулы, однако впервые провел полноценный 12-раундовый поединок.
"Для Котто поединок с Головкиным - неплохая вывеска для прощального боя. Говорить о шансах Мигеля очень сложно, если ему удастся выдержать все двенадцать раундов - это уже будет победа. Головкин в хорошей форме, а Котто уже постарел - думаю, его решение завершить свою профессиональную карьеру верное. Такой бой будет интересен и GGG. Я думаю, он вполне может состоятся в конце года", - отметил МакКафери.
Ранее Фредди Роуч, тренирующий Котто, в очередной раз подтвердил заинтересованность в проведении боя с Головкиным. Также известный специалист заявил, что его подопечному по силам победить Головкина. Кроме того, Роуч заметил признаки старения у казахстанца в его последнем бою против американца Дэниэла Джейкобса.
Напомним, Головкин в этом бою, прошедшем 18 марта в Нью-Йорке, защитил свои титулы, однако впервые провел полноценный 12-раундовый поединок.