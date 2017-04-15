Американский журналист объяснил, почему Головкин рискует остаться без больших боев в 2017 году

По мнению эксперта, победа Альвареса над Чавесом будет выгодна казахстанцу.
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- Я иду за нокаутом и даже не представляю, что могу проиграть Альваресу - Чавес-младший
Американский журналист сайта Delcotimes.com Джэк МакКафери в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, из-за чего чемпион мира по версиям WBA (Super), IBО, IBF и WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин может остаться без больших поединков в этом году.
"Мне больше интересен его поединок с "Канело", однако организовать его гораздо сложнее, чем бой против Сондерса. Тем не менее все станет ясно после боя Чавес - Альварес. Уверен, что Головкин хочет, чтобы "Канело" уверенно победил. Хотя Чавес заявлял, что хочет встретиться с GGG, я не думаю, что в случае его победы поединок между ними состоится раньше следующего года. А это значит, Головкин рискует остаться в 2017 году без больших поединков", - отметил МакКафери.
Ранее в Сети появился промо-ролик предстоящего боя, в котором Сауль "Канело" Альварес и Хулио Сезар Чавес-младший прорываются сквозь "стену Трампа".
Добавим, что Чавес едва не рассорился со своим тренером Игнасио "Начо" Беристайном, однако в итоге уступил известному специалисту.
Отметим, что сам Чавес в недавнем интервью заявил, что собирается нокаутировать Альвареса.
Поединок между боксерами состоится 6 мая и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.