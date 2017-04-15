"Канело" и Чавес-младший прорвались через "стену Трампа"

Представлено промо предстоящего боя.
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Компания Golden Boy Promotions представила промо-ролик предстоящего боя, в котором встретятся два известных мексиканских боксера - Сауль "Канело" Альварес (48−1−1, 34 КО) и Хулио Сезар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО), сообщает boxingscene.com.
В 45-секундном видео обыграно недавнее заявление президента США Дональда Трампа о намерении построить стену на границе с США, чтобы сократить число нежелательных мигрантов.
По сюжету "Канело" и Чавес, бой которых пройдет 6 мая в американском Лас-Вегасе, прорываются сквозь "стену Трампа".
"Послание этого ролика простое - не каждый мексиканец представляет из себя то, о чем говорит Трамп. Не только огромное число мексиканских работяг, но и бой Альварес - Чавес принесет очевидную пользу США, потому что отели и рестораны Лас-Вегаса будут забиты фанатами", - сказал промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя.