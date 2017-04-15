Жакиянову нужно выбирать тех оппонентов, которые ему по силам - американский журналист

В феврале казахстанский боксер завоевал пояс чемпиона мира по версии WBA.
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Американский журналист сайта Delcotimes.com Джэк МакКафери в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал мнение о том, что чемпиону мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанцу Жанату Жакиянову нужно воспользоваться ситуацией и проводить побольше поединков.
"Победа над Уорреном была очень ярким событием в жизни Жакиянова. Почти все считали его аутсайдером, однако он сумел преподнести сюрприз. Сейчас желающих встретиться с ним предостаточно. Уверен, он ведет активные переговоры по следующему бою. Ему нужно правильно воспользоваться ситуацией и выбирать тех оппонентов, которые ему по силам. Не обязательно сразу же выходить на поединки с другими чемпионам", - отметил МакКафери.
Ранее Жакиянов рассказал, как он проводит свободное время, а также сообщил, когда станет известен его следующий соперник.
В начале месяца он вместе с обладателем пояса WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе казахстанцем Канатом Исламом провел мастер-класс в Алматы.
Добавим, Ислам примет участие в вечере бокса, посвященном международной выставке EXPO в Астане 9 сентября. В числе участников может оказаться и Жакиянов.
Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса - WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, однако позже он был лишен второго титула.