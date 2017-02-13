Стали известны дата и место следующего боя Фирузы Шариповой

Возможно, поединок будет титульным.
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Стали известны дата и место следующего боя девушки боксера из Казахстана Фирузы Шариповой. Об этом AllFight.Ru рассказал менеджер казахстанки Сергей Завилейский.
- 1 апреля Фируза Шарипова проведет бой в Москве, в "Академии бокса". Возможно, бой будет титульным. В данный момент этот вопрос прорабатывается.
- От чего это зависит?
- Если вопрос с финансами и со спонсором будет решен, то бой точно будет титульным. Сейчас все упирается только в это. Если мы не найдем дополнительного финансирования, то бой будет рейтинговый, 8-раундовый, а уже в следующий раз мы по-любому выйдем на титул. Мы не можем долго тянуть и при любом раскладе рассчитываем завоевать свой первый пояс этой весной.
- Где будет транслироваться поединок?
- Бой Фирузы покажут российские телеканалы "Бокс ТВ" и "Боец", в ближайшее время проведу переговоры с казахстанскими телеканалами. Так что, думаю, соотечественники тоже смогут посмотреть ее выход на ринг в прямом эфире. Вообще я рассматриваю для Фирузы возможность сотрудничества непосредственно с каким-то телеканалом. Так, Флойд Мейвезер-младший сотрудничал с ShowTime, у Геннадия Головкина действующий договор с HBO, Владимир Кличко работает с RTL. Я бы хотел такого же сотрудничества Фирузы с одним из казахстанских телеканалов. Если канал готов будет купить трансляцию боя, мы готовы сделать этот бой титульным - то есть это может стать одним из способов финансирования.
- Как проходит подготовка Фирузы с новым тренером?
- Фируза хорошо набирает форму, она отлично сработалась с тренером "Академии бокса" Сергеем Кубышевым. Они нашли общий язык и хорошо понимают друг друга. Поэтому мы уверены, что в самое ближайшее время Фируза готова стать чемпионкой мира. Для этого нам пока не хватает только финансов. Все остальное у нас есть.
Напомним, что Шарипова находится на тренировочном сборе в Москве, где проходит подготовку с тренером Сергеем Кубышевым. Свой последний поединок она провела в Алматы 24 сентября, где в третьем раунде нокаутировала чемпионку Сербии Милену Матович.
В январе Шарипова была признана читателями Vesti.kz самой сексуальной спортсменкой Казахстана. После этого британское издание The Sun посвятило материал Фирузе Шариповой.