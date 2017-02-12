Головкин нокаутировал многих, но просмотрим, как он сам держит удар настоящего средневеса - Джейкобс

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Ингольштадт 04 Бавария 0:2
Шальке-04 Герта 2:0
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:0
Ливерпуль Тоттенхэм 2:0
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Барселона 0:6
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 0:1
Атлетико М Сельта 3:2
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Удинезе 3:0
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 0:2
Лацио Милан 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Чихура 2:0
Тобол (U-21) Динамо М 0:5
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 2:0
Тараз Септември 1:2
Актобе Сталь Дн 0:2
Окжетпес Подбескидже 2:4
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 6:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран +:- ТП
Сарыарка ХК Рязань 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 5:1
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 2:4
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Каспий-2 Барсы Атырау-2 42:69
Тигры Астаны Иртыш 81:69
Окжетпес Барс 85:79
Иртыш Каспий-2 86:42
Барс Тигры Астаны 62:58
Барсы Атырау-2 Окжетпес 72:64
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
ТНК "Казхром" Есиль СК 3:2
Павлодар Атырау 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Павлодар 2:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Чандигарх (Индия) - 2017"
Бава, Хан Каловелонис, Хабибулин 2:1
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Лацио Милан 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Олимпик Д 16:00
Астана Заря Лг 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 2:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Павлодар 2:3
Буревестник-Алматы Алтай 0:1
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 20:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 0:2
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Алтай (мол) Сарматы (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 2:0
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш 14:00
Горняк Темиртау 19:00
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Гонконг Тайланд 09:00
Китай Казахстан 12:30
Япония Южная Корея 16:00
Китай Тайланд 09:00
Казахстан Южная Корея 12:30
Япония Гонконг 16:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Боруссия Д Вольфсбург 20:30
Боруссия М РБ Лейпциг 20:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Бетис 01:45
Спортинг Х Атлетико М 18:00
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Реал Сосьедад Вильярреал 17:00
Барселона Леганес 01:45
Малага Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Палермо 01:45
Аталанта Кротоне 23:00
Эмполи Лацио 01:45
Рома Торино 23:00
Милан Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол (U-21) Силкеборг
Кайсар Олимпик Д 16:00
Астана Заря Лг 0:0
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Кайрат Анжи
Шахтер Динамо Бт
Астана Арсенал Тл
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 0:0
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Тараз Буревестник-Алматы 14:00
Есиль СК Алтай 16:00
Атырау ТНК "Казхром" 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда
Алтай Астана
Жетысу Алматы
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 20:30
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 14:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
ЦСКА Локомотив-Кубань 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Барсы Атырау
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 15 км. Финалы 19:45
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Знамя-Удмуртия
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team 17:30
Астана Арланс Узбек Тайгерс 18:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Ковалевскис
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Финалы
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Китай Казахстан 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Южная Корея Казахстан 15:00
Япония Катар 15:00
Казахстан Япония 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Казахстан 06:00
Южная Корея Китай 06:00
Катар Казахстан 10:30
Китайский Тайбэй Южная Корея 10:30
Китай Япония 10:30
Япония Южная Корея 15:00
Китай Катар 15:00
Южная Корея Китай 06:00
Китайский Тайбэй Катар 06:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Япония 10:30
Южная Корея Казахстан 10:30
Катар Китай 15:00
Казахстан Китайский Тайбэй 15:00
Япония Южная Корея 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
1500 м. Финалы (женщины)
Командная гонка. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
Прыжки с трамплина. Зимние Азиатские игры 2017
К 95 личное первенство. Финалы
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Головкин нокаутировал многих, но просмотрим, как он сам держит удар настоящего средневеса - Джейкобс

Американец добавил, что не боится GGG и настроен только на победу.

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14 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) признался, что не боится чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и нацелен только на победу.

"Я не боюсь Головкина. И не боюсь никого. Если ты выходишь на ринг со страхом, то зачем вообще выходить туда? Он очень сильный парень и многих нокаутировал. Теперь мой черед доказать, что я лучше и сильнее.

Я не знаю, чего ожидать. Мы не знаем, как он сможет справиться с мощными ударами. Но если он позволит мне себя ударить, то мы это увидим. Это бокс, здесь каждому может быть больно. И все разговоры о его подбородке, все это выяснится, когда его ударит настоящий средневес. Я настроен лишь на победу, какой бы она не была. Я просто хочу победить", - заявил Джейкобс в интервью ITR Boxing.

Ранее американский боксер отметил, что изучил слабости соперника. Джейкобс сомневается, что Головкин позволит ему бить себя, поскольку представляет опасность для казахстанца.


Отметим, что бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
damir aliev Сегодня 15:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 802
Лемье Кертис тоже били прилично так,что не надо!
Ответить 1
 
Д'Артаньян Сегодня 15:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 96
damir aliev, Они били сильнее Джейкобса, это мое сугубо личное мнение. Я посмотрел бой Джейкобс Куулин, ничего особого. Взял нахрапом, размашистыми ударами. Единственное что я могу сказать положительного о Джейкобсе, что у него очень хорошие передвижение по рингу, и он может извлекать плюсы из ситуаций которые возникают перед ним, челюсть у него слабовата. Дух у него конечно сильный, победил такую болезнь.
Ответить 0
 
Nurlan Сегодня 16:49
Статус: Профи
Рейтинг: 468
Д Артаньян, можешь ведь общаться адекватно когда хочешь.
Ответить 0
 
AbduRahman _________ Сегодня 16:59
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 642
damir aliev,ПО мастерству они уступают Джэйкобсу!!!
Ответить 0
 
M585 Сегодня 15:32
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 283
Лучше посмотрим как подбородок Джейкобса сдержит удар Гены!
Ответить 1
 
Ерик М Сегодня 15:39
Статус: Любитель
Рейтинг: 19
этот паренек сильно испуган, а все эти высказывания, лишь одну имеют цель убедить себя в том что он не боится, но увы гавна у него уже полные штаны!
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M585 Сегодня 16:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 283
Ерик М, в самих высказываниях Джейкобса возникает ощущение, что он боится и сам себя подбадривает!
Ответить 0
 
Ерик Мейманов Сегодня 16:15
Статус: Любитель
Рейтинг: 19
M585, ну я это и сказал, зачем повторять мои слова
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Dake;) Сегодня 15:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 137
5 точка жым-жым)))
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Сабит Оразбаев Сегодня 15:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1305
Лемье и Стивенс что китайские поддельные средневесы что ли?)
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Д'Артаньян Сегодня 15:45
Статус: Юниор
Рейтинг: 96
Сабит Оразбаев, У Лемье и Стивенса удар сильнее чем у Джейкобса . ИМХО
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Allen Tontin Сегодня 16:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 174
Бой с пирогом ,вот наглядное пособие,мастер класс,слабоват ты для геннадия одни понты,а с куллиином это случайность
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M585 Сегодня 16:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 283
Allen Tontin , согласен! Пирог технарь и мастер защиты! В том бою он просто классом победил Джейкобса! Чего стоит зашаг на удар, после которого Джейкобс отправился разглядывать канвас!
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AbduRahman _________ Сегодня 17:01
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 642
Allen Tontin ,когда этот бой та был с Пирогом?с тех пор он вырос как Боксер!!!
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