Головкин нокаутировал многих, но просмотрим, как он сам держит удар настоящего средневеса - Джейкобс

Американец добавил, что не боится GGG и настроен только на победу.
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Фото с сайта boxingscene.com
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) признался, что не боится чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и нацелен только на победу.
"Я не боюсь Головкина. И не боюсь никого. Если ты выходишь на ринг со страхом, то зачем вообще выходить туда? Он очень сильный парень и многих нокаутировал. Теперь мой черед доказать, что я лучше и сильнее.
Я не знаю, чего ожидать. Мы не знаем, как он сможет справиться с мощными ударами. Но если он позволит мне себя ударить, то мы это увидим. Это бокс, здесь каждому может быть больно. И все разговоры о его подбородке, все это выяснится, когда его ударит настоящий средневес. Я настроен лишь на победу, какой бы она не была. Я просто хочу победить", - заявил Джейкобс в интервью ITR Boxing.
Ранее американский боксер отметил, что изучил слабости соперника. Джейкобс сомневается, что Головкин позволит ему бить себя, поскольку представляет опасность для казахстанца.
Отметим, что бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
"Я не боюсь Головкина. И не боюсь никого. Если ты выходишь на ринг со страхом, то зачем вообще выходить туда? Он очень сильный парень и многих нокаутировал. Теперь мой черед доказать, что я лучше и сильнее.
Я не знаю, чего ожидать. Мы не знаем, как он сможет справиться с мощными ударами. Но если он позволит мне себя ударить, то мы это увидим. Это бокс, здесь каждому может быть больно. И все разговоры о его подбородке, все это выяснится, когда его ударит настоящий средневес. Я настроен лишь на победу, какой бы она не была. Я просто хочу победить", - заявил Джейкобс в интервью ITR Boxing.
Ранее американский боксер отметил, что изучил слабости соперника. Джейкобс сомневается, что Головкин позволит ему бить себя, поскольку представляет опасность для казахстанца.
Отметим, что бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.