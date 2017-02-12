Головкин - монстр, но если я покажу лучшее из своей защиты и нападения, то вечер получится длинным - Джейкобс

Американец добавил, что изучил слабости соперника.
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- Головкин будет глупцом, если опустит руки в бою со мной и позволит бить себя - Джейкобс
- Джейкобса хватит на четыре-пять раундов, а после Головкин дожмет его и победит - Шейн Мозли
- Джейкобс показал журналистам "бой с тенью" и работу на лапах перед боем с Головкиным
Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), владеющий поясом "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе, заявил. что изучил слабости своего следующего соперника - чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).
"Хочу подарить фанатам отличное шоу, поэтому буду в прекрасной физической форме. Я смотрел записи с боями Головкина. Я всегда считал безумием, когда бойцы хвалятся тем, что не изучают своих соперников. Я, наоборот, всегда их изучаю. Я заметил у Головкина несколько слабостей. Например, его защита, он позволяет себя бить. Хотя он и монстр в нападении, однако в защите - нет. И если я покажу лучшее из своей защиты и нападения, то вечер получится длинным", - заявил Джейкобс в беседе с Inside the Ropes.
Ранее американец отметил, что Головкин допустит ошибку, если в их бою опустит руки и позволит бить себя. По словам Джейкобса, он представляет опасность и казахстанец это знает.
Однако экс-чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли сомневается, что бой продлится долго. По его мнению, Джейкобса хватит на первые четыре-пять раундов, после чего Головкин дожмет его.
Бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
"Хочу подарить фанатам отличное шоу, поэтому буду в прекрасной физической форме. Я смотрел записи с боями Головкина. Я всегда считал безумием, когда бойцы хвалятся тем, что не изучают своих соперников. Я, наоборот, всегда их изучаю. Я заметил у Головкина несколько слабостей. Например, его защита, он позволяет себя бить. Хотя он и монстр в нападении, однако в защите - нет. И если я покажу лучшее из своей защиты и нападения, то вечер получится длинным", - заявил Джейкобс в беседе с Inside the Ropes.
Ранее американец отметил, что Головкин допустит ошибку, если в их бою опустит руки и позволит бить себя. По словам Джейкобса, он представляет опасность и казахстанец это знает.
Однако экс-чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли сомневается, что бой продлится долго. По его мнению, Джейкобса хватит на первые четыре-пять раундов, после чего Головкин дожмет его.
Бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.