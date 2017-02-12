Джейкобса хватит на четыре-пять раундов, а после Головкин дожмет его и победит - Шейн Мозли

Бывший спарринг-партнер GGG признался, что ему нравятся оба бойца.
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Шейн Мозли и Геннадий Головкин. Фото с сайта worldboxing.ru
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли сделал на прогноз на предстоящий бой его соотечественника Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) с непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе.
"Мне нравятся оба бойца. Джейкобс быстрый и взрывной, он хорошо бьет и двигается. Он отличный боец. Единственное, я не знаю, как он сможет держать удары Головкина, но, возможно, за счет движения он сможет уклоняться от них.
Думаю, для Джейкобса это будет тяжелый бой. Его хватит на четыре-пять раундов, а после Головкин дожмет его. Думаю, GGG все-таки победит, но я не знаю наверняка, бой покажет", - сказал Мозли в интервью EsNews.
Поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Добавим, что Мозли был спарринг-партнером Головкина. В одном из последних интервью он признался, что у казахстанского боксера тяжелые руки и он бьет как тяжеловес.
"Мне нравятся оба бойца. Джейкобс быстрый и взрывной, он хорошо бьет и двигается. Он отличный боец. Единственное, я не знаю, как он сможет держать удары Головкина, но, возможно, за счет движения он сможет уклоняться от них.
Думаю, для Джейкобса это будет тяжелый бой. Его хватит на четыре-пять раундов, а после Головкин дожмет его. Думаю, GGG все-таки победит, но я не знаю наверняка, бой покажет", - сказал Мозли в интервью EsNews.
Поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Добавим, что Мозли был спарринг-партнером Головкина. В одном из последних интервью он признался, что у казахстанского боксера тяжелые руки и он бьет как тяжеловес.