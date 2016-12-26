У Головкина тяжелые руки. Он бьет как полутяжеловес - Шейн Мозли

Американец вспомнил спарринг с GGG.
Сегодня 18:17
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Шейн Мозли и Геннадий Головкин. Фото с сайта worldboxing.ru
Бывший спарринг-партнер казахстанского чемпиона Геннадия Головкина американец Шейн Мозли описал ударную мощь GGG, сообщает allboxing.ru.
Несмотря на то, что спарринг, который состоялся в 2010 году, был относительно легким, Мозли все равно смог ощутить на себе тяжесть ударов.
"Я спарринговал с ним еще до того, как он стал чемпионом. У него тяжелые руки. Когда спаррингуешь с ним, по ощущениям, он бьет как полутяжеловес. По его ударам кажется, будто он крупнее, чем на самом деле. Чавес-младший хорошо дерется в инсайде, но он не умеет двигаться", - сказал Мозли.
Напомним, спарринги в рамках подготовки к бою с Головкиным начал американец Дэниэл Джейкобс.