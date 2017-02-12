Головкин будет глупцом, если опустит руки в бою со мной и позволит бить себя - Джейкобс

Американец добавил, что представляет опасность и GGG это знает.
Сегодня 09:05
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Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
"Глупо думать, что он позволяет любому себя бить. Он понимает опасность, потому что я совсем другой парень по сравнению с предыдущими его оппонентами. Не думаю, что он станет позволять мне себя бить. Вы будете глупцом, если опустите руки в бою со мной.
Я уверен, что буду в наилучшем физическом состоянии, это будет лучший тренировочный лагерь, который я когда-либо проходил. Работа идет хорошо, я многому учусь. Мне всегда нравились истории про андердогов, которые восходят на вершину. Я боролся всю свою жизнь, поэтому готов к этому поединку", - сказал Дэниэл в интервью Aleetboxing.
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
"Глупо думать, что он позволяет любому себя бить. Он понимает опасность, потому что я совсем другой парень по сравнению с предыдущими его оппонентами. Не думаю, что он станет позволять мне себя бить. Вы будете глупцом, если опустите руки в бою со мной.
Я уверен, что буду в наилучшем физическом состоянии, это будет лучший тренировочный лагерь, который я когда-либо проходил. Работа идет хорошо, я многому учусь. Мне всегда нравились истории про андердогов, которые восходят на вершину. Я боролся всю свою жизнь, поэтому готов к этому поединку", - сказал Дэниэл в интервью Aleetboxing.
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.