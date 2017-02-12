Джейкобс показал журналистам "бой с тенью" и работу на лапах перед боем с Головкиным

Американский боксер провел открытую тренировку.
Сегодня 10:31
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- Головкин будет глупцом, если опустит руки в бою со мной и позволит бить себя - Джейкобс
- В бою с Головкиным я хочу показать, насколько великим я могу быть - Дэниэл Джейкобс
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Фото с сайта roundbyroundboxing.com
"Регулярный" чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) в рамках подготовки к бою с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) провел открытую тренировку для журналистов.
Джейкобс провел так называемый "бой с тенью", а также продемонстрировал работу на лапах. Фоторепортаж с тренировки можно посмотреть здесь.
Ранее в интервью американец рассказал, что представляет опасность для Головкина, и казахстанец это знает. "Он будет глупцом, если опустит руки в бою со мной и позволит бить себя", - добавил Джейкобс.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Джейкобс провел так называемый "бой с тенью", а также продемонстрировал работу на лапах. Фоторепортаж с тренировки можно посмотреть здесь.
Ранее в интервью американец рассказал, что представляет опасность для Головкина, и казахстанец это знает. "Он будет глупцом, если опустит руки в бою со мной и позволит бить себя", - добавил Джейкобс.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.