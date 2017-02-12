Фоторепортаж с тренировки Дэниэла Джейкобса перед боем с Геннадием Головкиным

Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Сегодня 08:45
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Фото с сайта boxingscene.com
Представляем вашему вниманию фоторепортаж с тренировки "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
В преддверии очного противостояния Головкин и Джейкобс имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, казахстанский боксер выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету американца 12 досрочных побед кряду.
Фото с сайта boxingscene.com
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
В преддверии очного противостояния Головкин и Джейкобс имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, казахстанский боксер выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету американца 12 досрочных побед кряду.
Фото с сайта boxingscene.com