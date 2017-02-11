Абель Санчес ответил на критику об отсутствии "больших имен" в соперниках Геннадия Головкина

Он считает, что со временем ситуация изменится.
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Абель Санчес и Геннадий Головкин. Фото ESPN
Тренер Абель Санчес объяснил, почему его казахстанскому подопечному Геннадию Головкину тяжело заполучить в соперники большие имена.
Он назвал главной проблемой отсутствие денег, которые позволят звездам испытать себя в бою против Головкина.
"Есть постоянная критика, так как мы не деремся против больших имен в боксе. Но я думаю, дело в том, что на кону мало денег, чтобы заставить большие имена испытать свою удачу. Я уверен, они не боятся. Это вопрос бизнеса, потому что если ты поднимаешься в ринг - ты никого не боишься, но вознаграждение не такое большое, как с кем-то другим.
Но для нас это должно быть второстепенным делом. Мы готовимся к бою, выигрываем в драматическом стиле, готовимся к следующему и выигрываем его. И я думаю, со временем все наладится!" - приводит слова Санчеса "Нейтральный угол".
Ранее мексиканец Сауль Альварес рассказал, когда состоится его бой против Головкина, а журналист ESPN назвал точную дату поединка GGG против британца Билли Джо Сондерса в Казахстане.
Прочитать интервью Санчеса, в котором он объясняет особенности стиля бокса Головкина, можно здесь.
Он назвал главной проблемой отсутствие денег, которые позволят звездам испытать себя в бою против Головкина.
"Есть постоянная критика, так как мы не деремся против больших имен в боксе. Но я думаю, дело в том, что на кону мало денег, чтобы заставить большие имена испытать свою удачу. Я уверен, они не боятся. Это вопрос бизнеса, потому что если ты поднимаешься в ринг - ты никого не боишься, но вознаграждение не такое большое, как с кем-то другим.
Но для нас это должно быть второстепенным делом. Мы готовимся к бою, выигрываем в драматическом стиле, готовимся к следующему и выигрываем его. И я думаю, со временем все наладится!" - приводит слова Санчеса "Нейтральный угол".
Ранее мексиканец Сауль Альварес рассказал, когда состоится его бой против Головкина, а журналист ESPN назвал точную дату поединка GGG против британца Билли Джо Сондерса в Казахстане.
Прочитать интервью Санчеса, в котором он объясняет особенности стиля бокса Головкина, можно здесь.