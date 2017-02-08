Большую часть времени в году он проводит в городе Биг Беар.
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Геннадий Головкин. Фото The Player's Tribune
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин рассказал о своем тренировочном лагере.
С 2010 года GGG большую часть времени проводит в зале The Summit в американском городе Биг Беар (штат Калифорния). Тренировочный комплекс Big Bear в начале 1990-х открыл тренер Абель Санчес, который является наставником Головкина. Более подробно об этом можно прочитать здесь.
"Big Bear - это замечательное место. The Summit - это серьезные ребята в зале, серьезная атмосфера в зале и правильный подход. Тактика, которая применяется здесь, необходима в данный момент и мне, и каждому из ребят, которые находятся здесь", - сказал Головкин.
Ранее в сети появились фотографии и видео с тренировочного лагеря Головкина перед боем с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс
С 2010 года GGG большую часть времени проводит в зале The Summit в американском городе Биг Беар (штат Калифорния). Тренировочный комплекс Big Bear в начале 1990-х открыл тренер Абель Санчес, который является наставником Головкина. Более подробно об этом можно прочитать здесь.
"Big Bear - это замечательное место. The Summit - это серьезные ребята в зале, серьезная атмосфера в зале и правильный подход. Тактика, которая применяется здесь, необходима в данный момент и мне, и каждому из ребят, которые находятся здесь", - сказал Головкин.
Ранее в сети появились фотографии и видео с тренировочного лагеря Головкина перед боем с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс