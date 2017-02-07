"Канело" возложил на Головкина вину за задержку их боя

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Результаты
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Сорокшар 2:0
Кайрат Младость Добой 1:2
Иртыш Нефтехимик 2:3
Навбахор Махтаарал 3:1
Актобе (U-21) Астана (U-21) 1:2
ЦСКА Ал Каспий 1:3
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Атырау Оренбург 0:2
Тобол Силекс 1:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Астана Александрия 2:2
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 10:2
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:3
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
США (студенческая) Китай (студенческая) 3:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 1:4
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Куаныш и К Костанай 3:1
Дворец школьников Казыгурт 3:1
Грация-KZ Куаныш и К 0:3
Костанай Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 3:0
Жетысу-Жастар Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Мангыстау 2:3
Кайсар КазНАУ-Алматы (фарм) 1:3
ТНК «Казхром-2» Жайык 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 2:3
Алтай-2 Жетысу-Жастар 1:3
Динамо-Казыгурт Кайсар 3:2
Атырау-2 Динамо-Костанай 3:2
Тараз-2 Павлодар-2 2:3
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы 13:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 74:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Евсеев Заричанский 0:2
Белинский, Евсеев Эшмейд, Вербеек 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 7:3
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 6:3
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 0:1
Казахстан Беларусь 3:0
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Милан 0:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Кулагер Номад 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Славия Сф
Иртыш Алашкерт
Шахтер Ильичевец
Актобе (U-21) Жетысу
Иртыш Ом Экибастуз
Актобе Тосно
Ордабасы Локомотив Тш 14:00
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Атырау Чихура
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Шахтер Академия Пандев
Иртыш Ом Экибастуз
Акжайык Алашкерт
Актобе Сталь Дн
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Тобол (U-21) Силкеборг
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:1
Таиланд Казахстан 11:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Обсуждаемые

Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

"Канело" возложил на Головкина вину за задержку их боя

По его словам, они предлагали большие деньги, но GGG отказался.

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16 Комментариев
Сауль Альварес. Фото с сайта Radio Fórmula
Сауль Альварес. Фото с сайта Radio Fórmula
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) заявил, что именно чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) виноват в том, что они до сих пор не достигли соглашения по поводу организации их сентябрьского боя.

Стороны ведут переговоры с прошлого года, но никак не могу согласовать финансовые условия. В частности, промоутеры "Канело" предложили казахстанцу за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой (ранее сообщалось о 15 миллионах долларов), однако команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя. По последним данным, сторона GGG предложила мексиканцам разделить доход пополам.

"Я действительно хочу бой с Головкиным. Мы сделали предложение Головкину, но они запросили "рога" луны. Они заявили, что не собираются драться за эту сумму, но она гораздо больше той, чем они когда-либо зарабатывали. Мы сделали хорошее предложение, но прямо сейчас я сконцентрирован на бое 6 мая", - заявил "Канело" в беседе с ESPN Deportes.

В мае Альваресу предстоит провести поединок со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса 164,5 фунта.


Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Роман Гизатуллаевич Сегодня 12:02
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
Ох достали уже эти экспаты боксеры ох как достали
Ответить 0
 
S.O.G. Сегодня 12:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
ггг хватит из себя строить ппв звезду ))) давай соглашайся на 15лям пока дают , ведь ты же баксер а не бизнесмен
Ответить -3
 
Мухамбет Имангазиев Сегодня 12:15
Статус: Профи
Рейтинг: 302
S.O.G., ты своего кумира проси выйти на реванш, а к Гене мы сами будем обращаться
Ответить 1
 
Ерик Мейманов Сегодня 12:45
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
S.O.G.,ты огороды не путай, "дают", никто просто так не дает денег, бой с почти абсолютным чемпионом должен быть реально достойным, в том числе и гонорар. А рыжая кончитта просто гасится и набивает себе цену, все же видно, а те кто сомневается в Гене или типа рауанки колдырьбаевой будет вякать сидя у себя на диванчике или на коленках у своих ебарей пусть захлебнуться жабой которая их душит с момента рождения!
Ответить 3
 
Сабит Оразбаев Сегодня 12:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1293
Канело и Сондерс как женщины легкого поведения ведут себя, знают что их миленькую 5 ую точку порвут поэтому хотят продать по максимуму, Канелушка, перед тобой чемпион с тремя поясами и одну из них ты сам добровольно отдал. Так что фиксированный гонорар полная чушь.
Ответить 4
 
GGGabit Сегодня 13:03
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 515
Сабит Оразбаев,Он просто обязан выйти против ГГГ даже за бесплатно чтобы его фанаты забыли тот позор с поясом !!! Тогда он говорил что рано, то никто не может его заставить против его воли, то он не средневес( хотя собирается драться в суперсреднем) а теперь говорит деньги!!
Ответить 2
 
Сабит Оразбаев Сегодня 13:07
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1293
GGGabit,Он не средневес он млять полутяж который ждет старения Гены и отмазывается всякой фигней чтобы затянуть время. в 160 не готов к Головкину и на тебе в 164,5 на Чавеса младшего.
Ответить 0
 
Методист ******* Сегодня 12:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 73
это никогда не закончится.. я этот бой, наверное с удовольствием посмотрю с внуками. (мне 25 и я еще не женат)
Ответить 2
 
Kaizer Сегодня 12:18
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5412
делая такое предложение Головкина, команда Канело просто напросто избегает боя.
Ответить 4
 
ARE. A Сегодня 12:21
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Kaizer, правильно, сылтау. Типа, дурачат всех.
Ответить 0
 
M585 Сегодня 13:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 190
Kaizer, в точку.
Ответить 1
 
Rahymzhan Ismagulov Сегодня 12:34
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 228
Что у Канело есть? Что он может поставить на кон в бою с GGG? У него нету чемп.пояса. Он реально избегает Головкина. Он говорил что он не средний вес, а сам перепрыгнул средний вес на суперсредний и хочет выйти на ринг с дохлым полутяжем. Натуральный ссыкун.
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Медеке М. Сегодня 12:48
Статус: Профи
Рейтинг: 485
Фиксированный гоноррар это пережиток прошлого, такого маштаба боя только на процентах, здесь интересы не только Гены но и канала нво, кто предлагает согласиться Гене, те просто недалекие и неудачники.
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Talgat Kasenov Сегодня 13:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 624
А глаза такие честные на фото.
Ответить 0
 
Kuanysh Manambayev Сегодня 13:33
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 556
Talgat Kasenov,
Ответить 0
 
Kuanysh Manambayev Сегодня 13:36
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 556
Думаю, Все Мы тут знаем что, да и как, даже Месячный мальчик))) без комментариев...
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