"Канело" возложил на Головкина вину за задержку их боя

По его словам, они предлагали большие деньги, но GGG отказался.
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Сауль Альварес. Фото с сайта Radio Fórmula
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) заявил, что именно чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) виноват в том, что они до сих пор не достигли соглашения по поводу организации их сентябрьского боя.
Стороны ведут переговоры с прошлого года, но никак не могу согласовать финансовые условия. В частности, промоутеры "Канело" предложили казахстанцу за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой (ранее сообщалось о 15 миллионах долларов), однако команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя. По последним данным, сторона GGG предложила мексиканцам разделить доход пополам.
"Я действительно хочу бой с Головкиным. Мы сделали предложение Головкину, но они запросили "рога" луны. Они заявили, что не собираются драться за эту сумму, но она гораздо больше той, чем они когда-либо зарабатывали. Мы сделали хорошее предложение, но прямо сейчас я сконцентрирован на бое 6 мая", - заявил "Канело" в беседе с ESPN Deportes.
В мае Альваресу предстоит провести поединок со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса 164,5 фунта.
Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
Стороны ведут переговоры с прошлого года, но никак не могу согласовать финансовые условия. В частности, промоутеры "Канело" предложили казахстанцу за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой (ранее сообщалось о 15 миллионах долларов), однако команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя. По последним данным, сторона GGG предложила мексиканцам разделить доход пополам.
"Я действительно хочу бой с Головкиным. Мы сделали предложение Головкину, но они запросили "рога" луны. Они заявили, что не собираются драться за эту сумму, но она гораздо больше той, чем они когда-либо зарабатывали. Мы сделали хорошее предложение, но прямо сейчас я сконцентрирован на бое 6 мая", - заявил "Канело" в беседе с ESPN Deportes.
В мае Альваресу предстоит провести поединок со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет в Лас-Вегасе в рамках промежуточного веса 164,5 фунта.
Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.