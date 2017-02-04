Чемпион мира по боксу среди любителей назвал своего фаворита в бою Головкин - Джейкобс

Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке.
Сегодня 19:47
Ссылки по теме:
- В бою с Головкиным я хочу показать, насколько великим я могу быть - Дэниэл Джейкобс
- Назван следующий соперник для Головкина в случае его победы над Джейкобсом
ловкин и Джейкобс. Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по боксу среди любителей и двукратный победитель чемпионата Европы Альберт Селимов, выступавший за Россию и Азербайджан, поделился с корреспондентом Vesti.kz прогнозом на титульный поединок Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса.
- Головкин выиграет. Покажет свой класс, - сказал Селимов.
- Альберт, а каким Вам видится развитие этого боя? Как он будет складываться?
- Я думаю, что Головкин выиграет досрочно у Джейкобса. Максимум, бой продлится до седьмого раунда.
Добавим, что 30-летний боксер-любитель Альберт Селимов является одним самых титулованных боксеров постсоветского пространства. На его счету полный комплект медалей чемпионатов мира, две победы на первенстве Европы и "золото" Европейских игр. Также Селимов дважды поднимался на пьедестал Кубков мира и участвовал в Олимпийских играх - 2008 и 2016
Что касается поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, то он пройдет 18 марта в Нью-Йорке. "Регулярный" чемпиона мира WBA из США в этом бою хочет показать, каким великим он может быть, а его визави из Казахстана уже подобрали следующего соперника.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс
- Головкин выиграет. Покажет свой класс, - сказал Селимов.
- Альберт, а каким Вам видится развитие этого боя? Как он будет складываться?
- Я думаю, что Головкин выиграет досрочно у Джейкобса. Максимум, бой продлится до седьмого раунда.
Добавим, что 30-летний боксер-любитель Альберт Селимов является одним самых титулованных боксеров постсоветского пространства. На его счету полный комплект медалей чемпионатов мира, две победы на первенстве Европы и "золото" Европейских игр. Также Селимов дважды поднимался на пьедестал Кубков мира и участвовал в Олимпийских играх - 2008 и 2016
Что касается поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, то он пройдет 18 марта в Нью-Йорке. "Регулярный" чемпиона мира WBA из США в этом бою хочет показать, каким великим он может быть, а его визави из Казахстана уже подобрали следующего соперника.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс