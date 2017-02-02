Назван следующий соперник для Головкина в случае его победы над Джейкобсом

GGG обяжут провести защиту.
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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) должен будет провести обязательную защиту в случае победы над "регулярным" чемпионом WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Как сообщает worldboxingnews.net, Международная боксерская федерация (IBF) ждет победителя боя Головкин - Джейкобс, чтобы назначить ему поединок против первого претендента этой организации багамца Туреано Джонсона.
"Мы рассчитываем, что победитель боя Головкин - Джейкобс затем проведет обязательную защиту титула IBF", - заявил глава IBF Линдси Такер.
Теоретически Головкин может избежать встречи с Джонсоном, если договорится о бое с обладателем пояса WBO британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО).
Напомним, Головкин проведет титульный поединок против американца Дэниэла Джейкобса (32-1-0, 29 КО) 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.