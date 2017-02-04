В бою с Головкиным я хочу показать, насколько великим я могу быть - Дэниэл Джейкобс

Американец добавил, что зашел так далеко не для того, чтобы сдаться.
Сегодня 08:20
Ссылки по теме:
- Бывший тренер Головкина рассказал, как казахстанец будет действовать против Джейкобса
- Не думаю, что в бою Головкин - Джейкобс мы увидим классическое Big Drama Show - Стангрит
- Тренер поставил 1 000 долларов на победу Джейкобса в бою с Головкиным
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта worldboxingnews.net
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) признался, что с нетерпением ждет предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), который владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
"Для меня честь драться с лучшим. В девяти случаях из десяти парни не принимают большие вызовы, предпочитая извлекать выгоду так долго, как они могут. Я очень уважаю Головкина и его команду за то, что они приняли этот бой, но 18 марта будут даны ответы на все вопросы относительно меня - что я из себя представляю и насколько великим я могу быть.
Я зашел так далеко не для того, чтобы сдаться, я никого и ничего не боюсь, я упирался спиной в стену много раз, я принимал любой вызов, и этот не исключение. Это будет тяжелый бой, но я жду его с нетерпением", - цитирует Джейкобса Worldboxingnews.net.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе PPV. В Казахстане его транслировать будут "Казахстан" и KazSport.
"Для меня честь драться с лучшим. В девяти случаях из десяти парни не принимают большие вызовы, предпочитая извлекать выгоду так долго, как они могут. Я очень уважаю Головкина и его команду за то, что они приняли этот бой, но 18 марта будут даны ответы на все вопросы относительно меня - что я из себя представляю и насколько великим я могу быть.
Я зашел так далеко не для того, чтобы сдаться, я никого и ничего не боюсь, я упирался спиной в стену много раз, я принимал любой вызов, и этот не исключение. Это будет тяжелый бой, но я жду его с нетерпением", - цитирует Джейкобса Worldboxingnews.net.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе PPV. В Казахстане его транслировать будут "Казахстан" и KazSport.