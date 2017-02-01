Болельщики выбрали победителя в бою между Головкиным и Мейвезером

Ранее GGG говорил, что готов ради боя с Флойдом опуститься в 154 фунта.
Вчера 08:45
Ссылки по теме:
- Головкин победил в голосовании на лучшего соперника для Мейвезера в случае его возвращения
- Флойд Мейвезер набрал вес для боя с Геннадием Головкиным?
- Головкин "уродливый" драчун. Он никогда не достигнет уровня Али и Леонарда - Мейвезер-старший
Коллаж Vesti.kz/Турар Казангапов©
Портал Boxing News and Views провел голосование среди своих читателей, чтобы определить победителя в потенциальном бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и экс-лидером лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории американцем Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 26 КО).
По итогам опроса 672 респондента отдали свои голоса в пользу Мейвезера, тогда как Головкин набрал 538 голосов.
Ранее эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль провел голосование на определение лучшего соперника для Мейвезера, если тот вернется на ринг. Победу здесь со значительным отрывом одержал вариант боя между Флойдом и Головкиным в 154 фунтах.
Напомним, сам Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с Мейвезером-младшим спуститься в 154 фунта. В одном из последних интервью GGG предположил, что за 100 миллионов долларов Флойд согласился бы провести бой с ним.
При этом Мейвезер-младший отмечал, что готов выйти против GGG, но при условии, что сперва казахстанец победит Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.
По итогам опроса 672 респондента отдали свои голоса в пользу Мейвезера, тогда как Головкин набрал 538 голосов.
Ранее эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль провел голосование на определение лучшего соперника для Мейвезера, если тот вернется на ринг. Победу здесь со значительным отрывом одержал вариант боя между Флойдом и Головкиным в 154 фунтах.
Напомним, сам Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с Мейвезером-младшим спуститься в 154 фунта. В одном из последних интервью GGG предположил, что за 100 миллионов долларов Флойд согласился бы провести бой с ним.
При этом Мейвезер-младший отмечал, что готов выйти против GGG, но при условии, что сперва казахстанец победит Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.