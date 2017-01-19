Головкина считают лучшим из-за его нокаутов, но я хочу показать людям, что он не тот, за кого его принимают - Юбенк

Британец добавил, что видел много слабых мест у GGG.
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Крис Юбенк-младший. Фото с сайта Bad Left Hook
Британский боксер Крис Юбенк-младший (23-1, 18 КО) заявил, что публика переоценивает чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), и намерен доказать это в их очном поединке.
"В последние полтора года я много говорил по поводу боя с Головкиным. Я знаю, что могу побить этого парня. Его представляют как одного из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, поэтому я хочу с ним встретиться и показать людям правду, доказать им, что он не тот, за кого его принимают.
Из-за его статистики побед нокаутом люди считают его лучшим в мире, но я вижу так много слабых мест в его стиле, которые я могу использовать в свою пользу", - заявил Юбенк-младший в интервью Independent.
Добавим, что у Юбенка-младшего была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.
Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Между тем промоутер GGG Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим. Позже британцы в резкой форме "прошлись" по Головкину.
"В последние полтора года я много говорил по поводу боя с Головкиным. Я знаю, что могу побить этого парня. Его представляют как одного из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, поэтому я хочу с ним встретиться и показать людям правду, доказать им, что он не тот, за кого его принимают.
Из-за его статистики побед нокаутом люди считают его лучшим в мире, но я вижу так много слабых мест в его стиле, которые я могу использовать в свою пользу", - заявил Юбенк-младший в интервью Independent.
Добавим, что у Юбенка-младшего была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.
Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Между тем промоутер GGG Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим. Позже британцы в резкой форме "прошлись" по Головкину.