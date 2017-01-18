Иван Дычко заключит контракт с командой Сергея Ковалева?

Супертяжеловес может перейти на профи-ринг.
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Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко встретился в Челябинске с Сергеем Ковалевым и не исключено, что в ближайшее время может пополнить команду известного россиянина, передает корреспондент Vesti.kz.
Ковалев, экс-чемпион мира в полутяжелом весе, работает с промоутерской компанией Main Events, а его менеджером является Эгис Климас. Для американской компании возможный контракт с Дычко не станет первым, заключенным с казахстанским боксером. С Климасом уже сотрудничают Мадияр Ашкеев, Мейирим Нурсултанов и Асхат Уалиханов.
Все эти боксеры, ранее выступавшие, как и Дычко, за казахстанский клуб "Астана Арланс", уже дебютировали на профи-ринге. 28-летний Ашкеев провел семь успешных поединков, а 23-летний Нурсултанов провел только один бой, но выиграл его. 26-летний Уалиханов провел два поединка: на его счету победа и поражение.
26-летний Иван Дычко выступал среди "любителей" в супертяжелой весовой категории. На контракте с Климасом два боксера этого веса - украинец Вячеслав Глазков (21-1-1) и Александр Тесленко (8-0-0), представляющий Канаду.
Еще одним направлением для казахстанца может стать работа с самим Ковалевым, ведь тот стал промоутером и уже успел подписать контракт с первым боксером - 23-летним россиянином Бахрамом Муртазалиевым (7-0-0, 5 КО).
Напомним, супертяжеловес Иван Дычко дважды становился призером Олимпийских игр. После ОИ в Бразилии боксер рассказал, что хотел бы попробовать себя на профессиональном ринге. После этого он отпросился со сбора национальной команды.