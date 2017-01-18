Иван Дычко встретился с Сергеем Ковалевым

Ранее появилась информация об уходе казахстанца в профи.
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Бронзовый призер бразильской Олимпиады Иван Дычко прибыл а Челябинск, где встретился с российским профессиональным боксером Сергеем Ковалевым, сообщают Vesti.kz.
Фотографию с "Крашером" Дычко опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
"Чемпион мира по боксу, по версиям WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев", - подписал Дычко снимок.
Напомним, что Ковалев потерял эти титулы 20 ноября в Лас-Вегасе, проиграв американцу Андре Уорду. Для россиянина это поражение стало первым в карьере. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Уорду, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде.
Ранее стало известно, что Иван Дычко отпросился со сбора национальной команды. Есть информация, что 26-летний тяжеловес, как и бывший капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов, покинет любительский бокс и попробует себя среди профессионалов.