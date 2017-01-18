Канату Исламу пора выходить на серьезные бои. Следующий соперник не его уровня - Стангрит

Эксперт высказался по поводу следующего боя казахстанца.
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Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит прокомментировал развитие карьеры Каната Ислама. В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит также дал оценку следующему сопернику казахстанского боксера.
Напомним, в феврале Канат Ислам проведет поединок против Робсона Ассиса из Бразилии. Бой состоится в андеркарте у Роя Джонса-младшего.
"На том этапе карьеры, на котором находится Канат Ислам, болельщики, естественно, рассчитывают увидеть более серьезную оппозицию. Просто посмотрим на факты. Канату уже 32 года и 22 поединка за плечами. Уже пора выходить на очень серьезные бои.
Тут более чем очевидно, что Ассис не на уровне Каната Ислама. Он проиграл нокаутом не самому выдающемуся панчеру - австралийцу Джеффу Хорну. И в целом трижды проигрывал нокаутом. Это говорит о том, что в бою против Ислама его ждет еще один нокаут", - резюмировал Стангрит.
Добавим, что на счету Ассиса 16 побед и три поражения. Более подробно узнать о боксере можно здесь.
Поединок же Ислам - Ассис пройдет 17 февраля в США.