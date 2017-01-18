Американец продолжает подготовку к бою против GGG.
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Известные боксеры Андре Уорд и Амир Хан посетили тренировочный лагерь Дэниэла Джейкобса, который продолжает подготовку к бою против казахстанца Геннадия Головкина, сообщают Vesti.kz.
Напомним, ранее появилась информация, что Уорд может помочь Джейкобсу в подготовке, так как к тренировочному процессу подключился его наставник Вирджил Хантер.
Джейкобс проводит тренировки в боксерском зале Virgil Hunter’s King’s Boxing Gym, который находится в калифорнийском Окленде. Хантер же будет работать в паре с личным тренером Дэниэла Андре Розье.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.