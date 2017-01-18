Лебедев опроверг информацию о переговорах по поводу реванша с Гассиевым

Россиянин готов выставить и пояс WBA.
Вчера 23:41
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Мурат Гассиев (слева) и Денис Лебедев. Фото с сайта ntv.ru
Чемпион мира по версии WBA российский тяжеловес Денис Лебедев заявил переговоры по поводу организации боя-реванша с Муратом Гассиевым не ведутся, сообщает "Р-Спорт".
"Лично я был заинтересован в реванше с самого начала. Конечно, заинтересован в нем и по сей день, но о переговорах речи (пока) не идет", - сказал Лебедев.
На вопрос, готов ли он выставить чемпионский пояс WBA на реванш с Гассиевым, если такой бой состоится, Лебедев ответил: "Это вопрос к Вадиму Корнилову или Андрею Михайловичу Рябинскому. Лично я готов выставить и пояс WBA. Нет проблем".
Напомним, Лебедев 3 декабря проиграл своему соотечественнику Гассиеву решением судей, потеряв титул чемпиона IBF.