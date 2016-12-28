Мурат Гассиев рассказал о тренировках в Big Bear

Россиянин тренируется в одном лагере с Геннадием Головкиным.

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал о своем распорядке дня в лагере Big Bear в США, где также тренируется казахстанец Геннадий Головкин.



"Самое сложное - каждый день на протяжении многих лет идти к победе. С каждым боем постепенно подниматься по ступенькам. В 6:30 утра я просыпаюсь, в 7 тренировка - большой кросс, потом растяжка и физические упражнения в зале. Затем завтрак, сон и вторая тренировка, которая занимает три-четыре часа. Это уже спарринг, работа на мешках или на лапах - все зависит от задания тренера. Потом обед и опять сон. И так каждый день, как день сурка. Один выходной в неделю - воскресенье. Я тренируюсь в Big Bear в Калифорнии, высоко в горах - там очень красивая природа и закаты. В выходной гуляю, расслабляюсь морально", - цитирует Гассиева HELLO! Russia.

Отметим, что тренер GGG Абель Санчес называет Гассиева следующим Головкиным из своего зала. Подробнее о жизни и карьере молодого боксера вы можете прочитать здесь.