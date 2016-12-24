Мурат Гассиев может провести бой с экс-чемпионом WBO и бывшим соперником Александра Усика

Поединок может пройти в США.
Вчера 23:28
0 Комментариев
Ссылки по теме:
- "Он - второй Геннадий Головкин и следующая сенсация". Кто такой Мурат Гассиев
- Хочу отобрать титул WBO у Александра Усика в честном бою - Мурат Гассиев
- IBF разрешила провести бой-реванш между Лебедевым и Гассиевым
Мурат Гассиев. Фото Bad Left Hook
Промоутер Анджей Василевски, представляющий интересы польского боксера Кшиштофа Гловацки, рассказал о возможном бое его клиента с россиянином Муратом Гассиевым.
Поединок может пройти в США, так как команда Гассиева хочет продвигать его на американском рынке. В свою очередь на счету Гловацки - два боя в США.
"Гловацки уже дважды боксировал на телевидении в США. Промоутеры Гассиева хотят продвигать боксера в Америке, поэтому ищут соперника, который будет хорошо воспринят американским телевидением. Кшиштоф именно такой боксер", - цитирует Василевски "Чемпионат" со ссылкой на Ringpolska.pl.
23-летний Гассиев выиграл все 24 боя в профессиональной карьере (17 нокаутом). 4 декабря он завоевал чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе, победив в Москве по очкам соотечественника Дениса Лебедева (29-3, 22 КО). Последние два года Гассиев тренируется в США под руководством Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и другими боксерами.
30-летний Гловацки на профессиональном ринге провел 26 боев,одержав 25 побед (16 нокаутом) и потерпев одно поражение. 17 сентября поляк по очкам проиграл украинцу Александру Усику (11-0, 10 КО) и потерял пояс WBO.
Возможным соперником Гассиева называется и Усик. Россиянин признался, что будет рад встретиться с чемпионом WBO, а украинец отметил, что без контракта говорить об этом бое нет смысла.
Поединок может пройти в США, так как команда Гассиева хочет продвигать его на американском рынке. В свою очередь на счету Гловацки - два боя в США.
"Гловацки уже дважды боксировал на телевидении в США. Промоутеры Гассиева хотят продвигать боксера в Америке, поэтому ищут соперника, который будет хорошо воспринят американским телевидением. Кшиштоф именно такой боксер", - цитирует Василевски "Чемпионат" со ссылкой на Ringpolska.pl.
23-летний Гассиев выиграл все 24 боя в профессиональной карьере (17 нокаутом). 4 декабря он завоевал чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе, победив в Москве по очкам соотечественника Дениса Лебедева (29-3, 22 КО). Последние два года Гассиев тренируется в США под руководством Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и другими боксерами.
30-летний Гловацки на профессиональном ринге провел 26 боев,одержав 25 побед (16 нокаутом) и потерпев одно поражение. 17 сентября поляк по очкам проиграл украинцу Александру Усику (11-0, 10 КО) и потерял пояс WBO.
Возможным соперником Гассиева называется и Усик. Россиянин признался, что будет рад встретиться с чемпионом WBO, а украинец отметил, что без контракта говорить об этом бое нет смысла.