ТОП-5 боксеров Казахстана, которые могли бы покорить китайский рынок

Кто-то уже попробовал себя в Поднебесной, а кто-то лишь близок к этому.

Казахстан на профессиональном ринге представляют 62 активно выступающих боксера. Большинство пробует свои силы в США, но не каждый добивается там успеха. Еще одним направлением для реализации профи-карьеры является Китай. Корреспондент Vesti.kz составил ТОП-5 боксеров, которые могут покорить китайский рынок.

Так, Китай. Страна с огромным спортивным потенциалом. Вспомним футбол, куда за последние годы сделаны астрономические финансовые вливания, и местный чемпионат по числу известных игроков может посоревноваться с ведущими лигами планеты. Большой потенциал в этой стране и у профессионального бокса.

1. Канат Ислам, 22-0-0, 18 КО



Возможно, 32-летнему боксеру первого среднего веса действительно стоило боксировать больше на территории Евразии. В Казахстане он уже попробовал это сделать, и был признан победителем в поединке с Патриком Аллотеем из Ганы. Известно, что и бой в Китае был в планах Каната, но его менеджерам не удалось довести дело до логического конца. Вместо этого потенциально сильный боксер снова едет в США, где встретится с малоизвестным соперником из Бразилии. Понятно, что южноамериканской команде казахстанца проще договориться с соседями по континенту, чем рисковать на неизвестным им рынках.







Минус, что из-за их неповоротливости страдает карьера одного из самых одаренных боксеров страны. Пошел пятый год карьеры его среди профессионалов, но он не провел ни одного поединка, который был бы отнесен к топовым или заметным. Нет в его оппозиции ни одного боксера, которого бы можно было отнести хотя бы к сходящим с Олимпа звездам. Поэтому боксерский рынок Евразии, и Китая, в частности, стал бы той отдушиной, а Ислама сделал бы первопроходцем.



2. Нурсултан Жанабаев, 2-0-0, 1 КО



Воспитанник жамбылской школы бокса, выступающий в первом среднем весе, пробивается на профи-ринге самостоятельно, без серьезной поддержки в лице солидного спонсора. В каком-то смысле Нурсултану повезло, ведь его не "морозили" надолго и сразу пригласили биться за пояс. В десятираундовом противостоянии он отобрал пояс WBA China у местного боксера. А относительно недавно, в конце декабря прошлого года, победил филиппинца, у которого за плечами почти 50 профи-боев.







Почему Китай? Во-первых, это недорого для боксера. Надо учесть, что не каждый может поехать и искать удачу в США или Европе. Во-вторых, есть на казахстанцев спрос. Качественным боксерам могут дать шанс построить карьеру. В-третьих, это амбиции. Сам Нурсултан признается, что в случае успешного выступления на ринге ему уже пообещали бой за континентальный пояс. Хорошая перспектива.



3. Александр Журавский, 13-2-0, 11КО



31-летний боксер полусреднего веса выступал не только в Казахстане, но в России и Таиланде. В особо важных боях он выигрывал пояса PABA (interim) и WBO Oriental, но ведь это не предел. Возможно, в этом году опытный казахстанец обратит свой взор на Китай. Эффектный и жестко бьющий нокаутер может закрепиться, ведь настоящее зрелище любят не только в Таиланде (в этой стране казахстанец провел четыре поединка).







Александр сейчас в расцвете сил и с отличной мотивацией. Не уточняется, когда он выйдет на ринг, но каждое его выступление может стать отдельным и полноценным шоу.



4. Айдос Ербосынулы, 4-0-0, 4 КО



25-летний боксер за шесть месяцев выиграл четыре боя, но с мая 2016 года не выходит на ринг. Все свои поединки казахстанец заканчивал досрочно, но пока средневес не может найти своего места на рынке профессионального бокса. Агрессивный и тяжело бьющий боксер начал карьеру на Украине, и выиграл там две встречи. После этого "вернулся" на родину и продолжил серию. Не исключено, что в ближайшее время Ербосынулы вернется на ринг, и почему бы не попробовать себя в Поднебесной.







Конечно, совмещая с участия в шоу в Казахстане. Как и предыдущие три боксера, Айдос имеет определенные перспективы на профессиональном ринге, и если и брать профессиональные пояса, то почему бы не навести шороху на континенте. "Ломать" соперников казахстанец умеет, а такое любят болельщики во всем мире.



5. Данияр Елеусинов, дебютант



Олимпийский чемпион и победитель мирового первенства среди любителей хочет стать звездой и среди профи. И в отличие от некоторых "коллег по цеху", уже заявил, что путь начнет в Китае. Промоутеры боксера понимают, что если рынок в Казахстане только формируется, и прибыли бои не принесут, то у восточного соседа есть огромная перспектива в этом плане. Да и дополнительной фанатской группой можно "обрасти".







Дебютирует Елеусинов предположительно в Пекине, и как обещают менеджеры, за два года станет чемпионом мира в полусреднем весе. Поможет в этом 25-летнему казахстанцу американский тренер, имя которого пока не разглашают. Не исключено, что продвижение Елеусинова станет тем большим проектом, который поможет сильным казахстанским боксерам выйти на топовый уровень.



Фото с vk.com/kazboxing, сайта КФБ РК, Vesti.kz