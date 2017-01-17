ТОП-5 боксеров Казахстана, которые могли бы покорить китайский рынок

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Результаты
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д 6:2
Акжайык Алмалык 0:3
Окжетпес Шамкир 0:1
Тобол Шамкир 1:1
Шахтер Нефтехимик 2:1
Алтай Александрия 1:1
Ордабасы Габала 0:0
Кайрат Оренбург 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 1:2
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 0:1 ОТ
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Металлург Нк Барыс 2:4
Металлург Мг Авангард 3:5
Ак Барс Салават Юлаев 6:5 ОТ
Динамо М ЦСКА 1:0
Амур Адмирал 0:2
Металлург Мг Авангард 4:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 1:0
Ладья (мол) Алтай (мол) 7:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 5:2
Номад Алматы 0:3
Иртыш Кулагер 2:0
Астана Горняк 1:3
Арлан Алтай-Торпедо 2:3 ОТ
Номад Алматы 6:0
Иртыш Кулагер 4:3 Б
Астана Горняк 3:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:3
Алтай Атырау 3:2
Павлодар Буревестник-Алматы 3:2
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Атырау Павлодар 3:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Жазири Бублик 3:0
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Голубев Аревальо 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 10:0
Казахстан Малайзия 1:13
Уэльс Казахстан 2:1
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 3-го этапа 10:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
Акжайык Маяк 8:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 2:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
>>>
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Шахтер Нефтехимик 2:1
Алтай Александрия 1:1
Ордабасы Габала 0:0
Кайрат Оренбург 3:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 1:0
Ладья (мол) Алтай (мол) 7:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Адмирал 0:2
Металлург Мг Авангард 4:2
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 2:3 ОТ
Номад Алматы 6:0
Иртыш Кулагер 4:3 Б
Астана Горняк 3:2
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 2:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 3-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 1:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 8:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 2:1
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Йокерит 22:30
Йокерит Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
Динамо Блш Сарыарка 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Баронс Кварталс Барсы Атырау 23:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 18:30
Сток Сити Манчестер Юнайтед 21:00
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Саутгемптон Лестер Сити 18:00
Челси Халл Сити 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кыран Сабаил
Акжайык Меппен
Шахтер Насаф
Окжетпес Монтана
Иртыш Славия Сф 18:30
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Кайсар Истиклол
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Актобе СКА-Энергия
Кайсар Локомотив Пл
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 18:30
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 22:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
Караганда Астана
Алтай Алматы
Иртыш-Казхром Жетысу
Жетысу Караганда
Астана Алтай
Алматы Иртыш-Казхром
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

ТОП-5 боксеров Казахстана, которые могли бы покорить китайский рынок

Кто-то уже попробовал себя в Поднебесной, а кто-то лишь близок к этому.

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Канат Ислам. Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай
Канат Ислам. Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай

Казахстан на профессиональном ринге представляют 62 активно выступающих боксера. Большинство пробует свои силы в США, но не каждый добивается там успеха. Еще одним направлением для реализации профи-карьеры является Китай. Корреспондент Vesti.kz составил ТОП-5 боксеров, которые могут покорить китайский рынок. 

Так, Китай. Страна с огромным спортивным потенциалом. Вспомним футбол, куда за последние годы сделаны астрономические финансовые вливания, и местный чемпионат по числу известных игроков может посоревноваться с ведущими лигами планеты. Большой потенциал в этой стране и у профессионального бокса. 

1. Канат Ислам, 22-0-0, 18 КО

Возможно, 32-летнему боксеру первого среднего веса действительно стоило боксировать больше на территории Евразии. В Казахстане он уже попробовал это сделать, и был признан победителем в поединке с Патриком Аллотеем из Ганы. Известно, что и бой в Китае был в планах Каната, но его менеджерам не удалось довести дело до логического конца. Вместо этого потенциально сильный боксер снова едет в США, где встретится с малоизвестным соперником из Бразилии. Понятно, что южноамериканской команде казахстанца проще договориться с соседями по континенту, чем рисковать на неизвестным им рынках.



Минус, что из-за их неповоротливости страдает карьера одного из самых одаренных боксеров страны. Пошел пятый год карьеры его среди профессионалов, но он не провел ни одного поединка, который был бы отнесен к топовым или заметным. Нет в его оппозиции ни одного боксера, которого бы можно было отнести хотя бы к сходящим с Олимпа звездам. Поэтому боксерский рынок Евразии, и Китая, в частности, стал бы той отдушиной, а Ислама сделал бы первопроходцем. 

2. Нурсултан Жанабаев, 2-0-0, 1 КО

Воспитанник жамбылской школы бокса, выступающий в первом среднем весе, пробивается на профи-ринге самостоятельно, без серьезной поддержки в лице солидного спонсора. В каком-то смысле Нурсултану повезло, ведь его не "морозили" надолго и сразу пригласили биться за пояс. В десятираундовом противостоянии он отобрал пояс WBA China у местного боксера. А относительно недавно, в конце декабря прошлого года, победил филиппинца, у которого за плечами почти 50 профи-боев.



Почему Китай? Во-первых, это недорого для боксера. Надо учесть, что не каждый может поехать и искать удачу в США или Европе. Во-вторых, есть на казахстанцев спрос. Качественным боксерам могут дать шанс построить карьеру. В-третьих, это амбиции. Сам Нурсултан признается, что в случае успешного выступления на ринге ему уже пообещали бой за континентальный пояс. Хорошая перспектива.

3. Александр Журавский, 13-2-0, 11КО

31-летний боксер полусреднего веса выступал не только в Казахстане, но в России и Таиланде. В особо важных боях он выигрывал пояса PABA (interim) и WBO Oriental, но ведь это не предел. Возможно, в этом году опытный казахстанец обратит свой взор на Китай. Эффектный и жестко бьющий нокаутер может закрепиться, ведь настоящее зрелище любят не только в Таиланде (в этой стране казахстанец провел четыре поединка).



Александр сейчас в расцвете сил и с отличной мотивацией. Не уточняется, когда он выйдет на ринг, но каждое его выступление может стать отдельным и полноценным шоу. 

4. Айдос Ербосынулы, 4-0-0, 4 КО

25-летний боксер за шесть месяцев выиграл четыре боя, но с мая 2016 года не выходит на ринг. Все свои поединки казахстанец заканчивал досрочно, но пока средневес не может найти своего места на рынке профессионального бокса. Агрессивный и тяжело бьющий боксер начал карьеру на Украине, и выиграл там две встречи. После этого "вернулся" на родину и продолжил серию. Не исключено, что в ближайшее время Ербосынулы вернется на ринг, и почему бы не попробовать себя в Поднебесной.



Конечно, совмещая с участия в шоу в Казахстане. Как и предыдущие три боксера, Айдос имеет определенные перспективы на профессиональном ринге, и если и брать профессиональные пояса, то почему бы не навести шороху на континенте. "Ломать" соперников казахстанец умеет, а такое любят болельщики во всем мире.

5. Данияр Елеусинов, дебютант

Олимпийский чемпион и победитель мирового первенства среди любителей хочет стать звездой и среди профи. И в отличие от некоторых "коллег по цеху", уже заявил, что путь начнет в Китае. Промоутеры боксера понимают, что если рынок в Казахстане только формируется, и прибыли бои не принесут, то у восточного соседа есть огромная перспектива в этом плане. Да и дополнительной фанатской группой можно "обрасти".



Дебютирует Елеусинов предположительно в Пекине, и как обещают менеджеры, за два года станет чемпионом мира в полусреднем весе. Поможет в этом 25-летнему казахстанцу американский тренер, имя которого пока не разглашают. Не исключено, что продвижение Елеусинова станет тем большим проектом, который поможет сильным казахстанским боксерам выйти на топовый уровень.

Фото с vk.com/kazboxing, сайта КФБ РК, Vesti.kz

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