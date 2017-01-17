Эксперт назвал единственный шанс на успех для Джейкобса в бою с Головкиным

Поединок пройдет в Нью-Йорке 18 марта.
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Российский тренер Эдуард Кравцов, работающий сейчас в профессиональном боксе, в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мнением о поединке казахстанца Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса из США.
- Эдуард, хочу попросить Вас поделиться мнением о поединке Головкина и Джейкобса. Действительно ли американец может так сильно бить, как это про него говорят? Он сам и обещает нанести Геннадию такой урон, которого у того еще не было. Как Вам видится ход встречи?
- Не думаю, что он нанесет большой урон Головкину. По части поговорить, так это норма для американцев, чтобы сделать промоушн себе и бою, в частности.
- Но Джейкобс все же обладает хорошим ударом? Будет ли этот поединок похож на встречу с Дмитрием Пирогом?
- Думаю, в первых раундах он попробует ударить, потому что если бой перейдет в средние раунды, то у Джейкобса шансов не будет. Но, не стоит полагать, что Геннадий не будет к этому готов.
- Есть мнение, что Джейкобс сейчас стал агрессивнее и пытается сразу "убить" соперника. Что есть в его стиле, что поможет продержатся как можно дольше?
- Я считаю, что шанс один. Сделать ставку на первые раунды и отработать самому агрессивно.
Напомним, титульный поединок в Нью-Йорке между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет 18 марта. Местом проведения поединка выбран легендарный "Мэдиссон Сквер Гарден". Американец намерен удивить публику, но букмекеры понизили его шансы на успех.
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