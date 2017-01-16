Я удивлю публику, которая думает, что для Головкина это будет быстрый бой или очередной нокаут - Джейкобс

Американец отметил важность этого поединка.
Сегодня 09:43
Ссылки по теме:
- Я не проиграю Головкину еще до выхода на ринг, как многие другие - Джейкобс
- Джейкобс назвал ключевой момент для победы над Головкиным
- Абель Санчес рассказал об опасности, которую представляет Джейкобс для Головкина
- Названы главные отличия Брука от Джейкобса, позволившие британцу избежать нокаута от Головкина
Фото с сайта CNN.com
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), владеющий поясом "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе, пообещал удивить публику в бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
"Люди думают, что я просто нокаутер. Но в основе моего фундамента лежит любительский бокс, где я научился правильно бить и не пропускать удары. Бой с Головкиным очень важен для меня, поскольку многие люди еще не видели всех моих качеств, и на кону стоит многое.
Думаю, я удивлю публику, которая думает, что это будет просто очередной нокаут или быстрый бой. Но внутри меня есть что-то большее, истинная выдержка, которую я смогу продемонстрировать. Для меня это захватывающий момент. Это действительно удача, что у меня появилась такая возможность", - заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.
Ранее американец отметил, что он не намерен повторять ошибок других боксеров, которые ранее выходили на ринг против Головкина. Также Джейкобс рассказал о своем преимуществе перед GGG, а также назвал ключевой момент, который позволит ему добиться победы.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций (PPV), а в Казахстане транслировать вечер бокса будут "Казахстан" и KazSport.
"Люди думают, что я просто нокаутер. Но в основе моего фундамента лежит любительский бокс, где я научился правильно бить и не пропускать удары. Бой с Головкиным очень важен для меня, поскольку многие люди еще не видели всех моих качеств, и на кону стоит многое.
Думаю, я удивлю публику, которая думает, что это будет просто очередной нокаут или быстрый бой. Но внутри меня есть что-то большее, истинная выдержка, которую я смогу продемонстрировать. Для меня это захватывающий момент. Это действительно удача, что у меня появилась такая возможность", - заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.
Ранее американец отметил, что он не намерен повторять ошибок других боксеров, которые ранее выходили на ринг против Головкина. Также Джейкобс рассказал о своем преимуществе перед GGG, а также назвал ключевой момент, который позволит ему добиться победы.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций (PPV), а в Казахстане транслировать вечер бокса будут "Казахстан" и KazSport.