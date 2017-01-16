Джейкобс назвал ключевой момент для победы над Головкиным

Также американец рассказал о своем преимуществе перед соперником.
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Фото: Round By Round Boxing
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) рассказал о своем преимуществе над чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которое поможет ему одержать победу.
Джейкобс имел в виду свое превосходство в росте и весе, а также в физическом плане. Американец намерен использовать их в бою с Головкиным.
"Я думаю, что если у одного боксера есть преимущество перед другим, он должен его использовать. Бокс - это физика, ты должен показать свои лучшие способности. Потому что многие парни, у которых был талант, чтобы побить Головкина, не смогли сделать этого из-за физики. Они не смогли справиться с его силой, придерживаться своего плана и заставить его отступать, а это ключ к победе. Но у меня определенно есть преимущество в физическом плане.
В психологическом плане я всегда стараюсь стать единым со своими мыслями. Конечно, присутствуют нервы, волнение. Но это нормально, ведь мы - люди. Главное - научиться настраивать себя на бой и использовать эмоции в свою пользу. В лагере мы иногда медитируем, потому что многие бойцы элементарно нервничают и показывают это в первых раундах", - заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций (PPV), а в Казахстане транслировать вечер бокса будут "Казахстан" и KazSport.
Джейкобс имел в виду свое превосходство в росте и весе, а также в физическом плане. Американец намерен использовать их в бою с Головкиным.
"Я думаю, что если у одного боксера есть преимущество перед другим, он должен его использовать. Бокс - это физика, ты должен показать свои лучшие способности. Потому что многие парни, у которых был талант, чтобы побить Головкина, не смогли сделать этого из-за физики. Они не смогли справиться с его силой, придерживаться своего плана и заставить его отступать, а это ключ к победе. Но у меня определенно есть преимущество в физическом плане.
В психологическом плане я всегда стараюсь стать единым со своими мыслями. Конечно, присутствуют нервы, волнение. Но это нормально, ведь мы - люди. Главное - научиться настраивать себя на бой и использовать эмоции в свою пользу. В лагере мы иногда медитируем, потому что многие бойцы элементарно нервничают и показывают это в первых раундах", - заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций (PPV), а в Казахстане транслировать вечер бокса будут "Казахстан" и KazSport.