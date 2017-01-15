Шансы Джейкобса на победу в бою с Головкиным резко упали - букмекеры

Поединок пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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18 марта 2017 года чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) проведет 37-й бой в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), владеющий поясом регулярного чемпиона мира по версии WBА. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Головкина - 1.12, ничья - 25, а победа Джейкобса - 6.50.
Первые котировки на бой Головкин - Джейкобс появились 22 декабря. Тогда на победу казахстанца давался коэффициент 1.32, на ничью - 25, а на победу Джейкобса - 3.50. До этого победа Головкина никогда не оценивалась так высоко.
Текущие изменения в котировках связаны не только с шансами самих боксеров. Снижение коэффициентов обусловлено большим объемом ставок на победу Головкина. До боя остается два месяца, так что котировки могут поменяться в любую сторону.
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