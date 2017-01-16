Джейкобс устроит Головкину настоящий хаос в ринге - тренер

Ранее Розье напомнил, что только три человека сумели избежать нокаута от американца.
Сегодня 12:55
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- Я удивлю публику, которая думает, что для Головкина это будет быстрый бой или очередной нокаут - Джейкобс
- Я удивлю публику, которая думает, что для Головкина это будет быстрый бой или очередной нокаут - Джейкобс
- Только три человека спаслись от нокаута Дэниэла. 18 марта броня Головкина треснет - тренер Джейкобса
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Фото: K2 Promotions
Тренер "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) Андре Розье выразил уверенность в победе своего подопечного в предстоящем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Джейкобс верит в свои способности. Он может принять этот вызов и добиться победы. Во время боя физическое преимущество Джейкобса будет более очевидным.
Джейкобс сможет использовать свой размах рук и работу ног, чтобы создать настоящий хаос в ринге. Это боксерский поединок, и вы увидите лучшее в исполнении обоих бойцов. Я знаю, с чем ему предстоит иметь дело в этот вечер, и он с этим справится", - цитирует Розье Boxingnews24.com.
Ранее тренер напомнил, что только три человека сумели избежать нокаута от Джейкобса. Розье добавил, что 18 марта броня Головкина будет разрушена, и казахстанец не сможет "уронить" американского боксера.
"Джейкобс верит в свои способности. Он может принять этот вызов и добиться победы. Во время боя физическое преимущество Джейкобса будет более очевидным.
Джейкобс сможет использовать свой размах рук и работу ног, чтобы создать настоящий хаос в ринге. Это боксерский поединок, и вы увидите лучшее в исполнении обоих бойцов. Я знаю, с чем ему предстоит иметь дело в этот вечер, и он с этим справится", - цитирует Розье Boxingnews24.com.
Ранее тренер напомнил, что только три человека сумели избежать нокаута от Джейкобса. Розье добавил, что 18 марта броня Головкина будет разрушена, и казахстанец не сможет "уронить" американского боксера.