Только три человека спаслись от нокаута Дэниэла. 18 марта броня Головкина треснет - тренер Джейкобса

Бой состоится в Нью-Йорке.
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Тренер Андре Розье в интервью Boxing News 24 заявил, что его подопечный Дэниэл Джейкобс справится с защитой казахстанского боксера Геннадия Головкина.
По его словам, американец не даст Головкину бегать по рингу, наносить удары и не получать в ответ.
"Дэнни будет готов к этому бою. Только три человека спаслись от его умения нокаутировать. Дэнни - невероятно резкий панчер, и если Головкин думает, что будет бегать по рингу, наносить удары и не получать в ответ, он чертовски заблуждается. Все может закончиться еще раньше, чем начнется.
Дэнни теперь куда лучший боец, чем шесть лет назад. Его джеб будет всемогущим, и он постоянно будет его использовать. Если вспомнить бой с Пирогом, то Дэнни выигрывал все раунды до тех пор, пока не пропустил удар, отправивший его на пол. Всегда удивлялся, что люди не помнят тот бой. Они помнят две вещи - нокдаун и то, как рефери не позволил Дэнни продолжить.
Головкин постоянно делает одно и то же - давит на вас. Бьет по корпусу и пропускает удары. Если много бить - броня треснет, и 18 марта она треснет", - цитирует Розье "Чемпионат".
Ранее предстоящий поединок прокомментировал тренер Головкина - Абель Санчес, который назвал сильные стороны соперника.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.