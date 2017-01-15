Абель Санчес рассказал об опасности, которую представляет Джейкобс для Головкина

Тренер не сомневается в победе казахстанца.
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Тренер Абель Санчес в интервью BoxingNews24 объяснил, почему американец Дэниэл Джейкобс представляет опасность для его казахстанского подопечного Геннадия Головкина.
Особо он отметил правую руку Джейкобса. В то же время Санчес уверен, что преимущества американского боксера не помогут ему против стиля Головкина.
"Головкин пропустит удар. Дэнни попадет в него чистым ударом. У Джейкобса есть нужная для этого мощь. Я не думаю, что у Дэнни слабый подбородок. Я концентрируюсь на том, чтобы избегать его ударов правой.
Думаю, стиль даст преимущество Головкину. Психологическое давление будет слишком сильно, чтобы хоть кто-то с ним справился, потому что если ошибетесь, когда он на вас давит, он ударит очень сильно. Это выматывает людей, и в итоге Головкин может делать, что хочет. Не думаю, что у Дэнни хватит сил давить на Геннадия так, как GGG будет давить на него. У него есть навыки, умения, удар правой, но нет силы, чтобы сдержать Головкина", - цитирует Санчеса "Чемпионат".
Ранее Санчес заявил, что Джейкобс представляет опасность для Головкина. Тренер отметил, что его подопечный готов к ударам соперника, но в конечном итоге нокаутирует его.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.