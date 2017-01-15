Альварес рассматривал Сондерса запасным вариантом на случай срыва боя с Чавесом

Ранее WBO санкционировала бой между британцем и мексиканцем.
Сегодня 08:11
0 Комментариев
Ссылки по теме:
- Бой с Чавесом-младшим поможет "Канело" лучше подготовиться к Головкину - промоутер
- Чавес-младший потроллил Головкина по поводу своего боя с "Канело"
- Для Головкина бой с "Канело" может оказаться провальным. И я буду в первом ряду, наблюдая за этим - Джейкобс
- "Канело" потерял любовь и уважение фанатов, когда отказался от боя с Головкиным. Я никогда такого не делал - Чавес-младший
Фото с сайта boxingnews24.com
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, ведущей дела чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО), рассказал, что у них был запасной план, если бы им не удалось договориться о поединке с Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 KO).
Ранее стало известно, что мексиканские боксеры договорились о поединке на 6 мая в Лас-Вегасе. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).
По словам Гомеса, планом B был бой с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 KO), обязательным претендентом которого является Альварес.
"Мы вели с Сондерсом переговоры. Альварес является обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе. Давид Лемье также был заинтересован в поединке с "Канело". Но сам Альварес и Оскар Де Ла Хойя хотели бой против Чавеса. Это противостояние выходит за рамки весовых категорий и чемпионских поясов. Наверное, это самый большой бой в истории Мексики", - заявил Гомес в интервью ESPN.
Ранее промоутер объяснил выбор Чавеса-младшего в качестве следующего соперника. По его словам, этот поединок поможет "Канело" лучше подготовиться к битве с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которая намечена на сентябрь.
Ранее стало известно, что мексиканские боксеры договорились о поединке на 6 мая в Лас-Вегасе. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).
По словам Гомеса, планом B был бой с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 KO), обязательным претендентом которого является Альварес.
"Мы вели с Сондерсом переговоры. Альварес является обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе. Давид Лемье также был заинтересован в поединке с "Канело". Но сам Альварес и Оскар Де Ла Хойя хотели бой против Чавеса. Это противостояние выходит за рамки весовых категорий и чемпионских поясов. Наверное, это самый большой бой в истории Мексики", - заявил Гомес в интервью ESPN.
Ранее промоутер объяснил выбор Чавеса-младшего в качестве следующего соперника. По его словам, этот поединок поможет "Канело" лучше подготовиться к битве с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которая намечена на сентябрь.