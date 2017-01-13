Флойд Мейвезер готов вернуться в бокс только ради боя с Конором МакГрегором

В других боях непобежденный экс-боксер не видит смысла.

Многократный чемпион мира Флойд Мейвезер-младший в интервью BoxingScene заявил, что вернется в бокс только ради боя с чемпионом UFC Конором МакГрегором.

По словам американца, другие бои не имеют для него смысла. Он предложил ирландцу посмотреть на свой заработок, а потом - на его гонорары.

"Проблема в деньгах. Лучшее, что можно сейчас сделать, - посмотреть, сколько денег заработал Конор МакГрегор. Потом посмотреть, сколько заработал Флойд Мейвезер. И тогда мы сможем устроить бой. Есть смысл провести бой с Конором МакГрегором. С кем-то другим - нет, не для меня", - цитирует Мейвезера "Чемпионат".

Ранее стало известно, что бой Мейвезер - МакГрегор, если он случится, пройдет именно по правилам бокса. Американец предложил ирландцу 15 миллионов долларов, а президент UFC Дана Уайт готов заплатить каждому по 25 миллионов, но в ответ был лишь высмеян Мейвезром.

Стоит отметить, что 1 декабря МакГрегор получил боксерскую лицензию, которая разрешает ему проводить бои в штате Калифорния. По информации прессы, сделать это он сможет лишь после того, как истечет его контракт с UFC.

39-летний Мейвезер завершил карьеру в сентябре 2015 года, уйдя непобежденным. Американец выиграл все 49 боев (26 нокаутом) и становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Долгие годы Мейвезер был лучшим боксером вне зависимости от весовой категории в рейтинге P4P журнала The Ring.



На счету 28-летнего МакГрегора 24 боя - 21 победа и три поражения в смешанных единоборствах. Сразу 19 схваток он завершал досрочно, а два его поражения случились, еще когда он только начинал свой путь в ирландских промоушенах. В UFC МакГрегор перешел в 2013 году и стал первым в истории организации чемпионом в двух весовых категориях. Единственное поражение ирландцу в UFC нанес американец Нэйт Диас.