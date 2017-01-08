Для меня "Канело" - ничто. Он слишком много болтает впустую - Головкин

GGG добавил, что мексиканец так и не подписал контракт на бой.
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- Не знаю, специально ли "Канело" ждет, пока я постарею. Это вопрос к его промоутерам - Головкин
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Геннадий Головкин. Фото с сайта yahoo.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) в резкой форме высказался в адрес мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).
"Сейчас я не думаю о "Канело". Он слишком много болтает, причем зачастую впустую. Сейчас он мне абсолютно неинтересен. Возможно, завтра он позвонит мне и скажет, что готов драться. Но это завтра, а сегодня его для меня не существует, для меня он - ничто.
Он болтает с прошлого года и часто о бизнесе. Он говорит после каждого боя: "Я хочу драться с Головкиным, дайте мне перчатки". Если ты действительно хочешь драться, просто позвони мне, давай. Не нужно больше слов и рекламы - просто сделай это. На сегодняшний день у меня есть контракт с Джейкобсом, чего не скажешь о "Канело". Для меня он - ничто. Его промоутер Оскар Де Ла Хойя говорит: "Я позвоню тебе завтра", но в итоге ничего", - цитирует Головкина Boxingnews24.com.
Ранее казахстанец признался, что ему важен бой с Альваресом. Однако он не знает наверняка, специально ли "Канело" ждет, пока он постареет. По мнению Головкина, в сложившейся ситуации виноваты промоутеры мексиканца.
Между тем Флойд Мейвезер-младший заступился за "Канело", заявив, что тот не избегает Головкина. По его словам, мексиканец нокаутирует казахстанского боксера. Однако известный тренер по боксу Кенни Портер считает иначе.
Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Ранее стало известно, что "Канело" действительно запланировал на 2017 год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия.
"Сейчас я не думаю о "Канело". Он слишком много болтает, причем зачастую впустую. Сейчас он мне абсолютно неинтересен. Возможно, завтра он позвонит мне и скажет, что готов драться. Но это завтра, а сегодня его для меня не существует, для меня он - ничто.
Он болтает с прошлого года и часто о бизнесе. Он говорит после каждого боя: "Я хочу драться с Головкиным, дайте мне перчатки". Если ты действительно хочешь драться, просто позвони мне, давай. Не нужно больше слов и рекламы - просто сделай это. На сегодняшний день у меня есть контракт с Джейкобсом, чего не скажешь о "Канело". Для меня он - ничто. Его промоутер Оскар Де Ла Хойя говорит: "Я позвоню тебе завтра", но в итоге ничего", - цитирует Головкина Boxingnews24.com.
Ранее казахстанец признался, что ему важен бой с Альваресом. Однако он не знает наверняка, специально ли "Канело" ждет, пока он постареет. По мнению Головкина, в сложившейся ситуации виноваты промоутеры мексиканца.
Между тем Флойд Мейвезер-младший заступился за "Канело", заявив, что тот не избегает Головкина. По его словам, мексиканец нокаутирует казахстанского боксера. Однако известный тренер по боксу Кенни Портер считает иначе.
Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Ранее стало известно, что "Канело" действительно запланировал на 2017 год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия.