Для меня "Канело" - ничто. Он слишком много болтает впустую - Головкин

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 0:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 1:1
Тараз Павлодар 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 0:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Алтай 1:1
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Босуэлл 05:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Обсуждаемые

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Для меня "Канело" - ничто. Он слишком много болтает впустую - Головкин

GGG добавил, что мексиканец так и не подписал контракт на бой.

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21 Комментарий
Геннадий Головкин. Фото с сайта yahoo.com
Геннадий Головкин. Фото с сайта yahoo.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) в резкой форме высказался в адрес мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).

"Сейчас я не думаю о "Канело". Он слишком много болтает, причем зачастую впустую. Сейчас он мне абсолютно неинтересен. Возможно, завтра он позвонит мне и скажет, что готов драться. Но это завтра, а сегодня его для меня не существует, для меня он - ничто.

Он болтает с прошлого года и часто о бизнесе. Он говорит после каждого боя: "Я хочу драться с Головкиным, дайте мне перчатки". Если ты действительно хочешь драться, просто позвони мне, давай. Не нужно больше слов и рекламы - просто сделай это. На сегодняшний день у меня есть контракт с Джейкобсом, чего не скажешь о "Канело". Для меня он - ничто. Его промоутер Оскар Де Ла Хойя говорит: "Я позвоню тебе завтра", но в итоге ничего", - цитирует Головкина Boxingnews24.com.

Ранее казахстанец признался, что ему важен бой с Альваресом. Однако он не знает наверняка, специально ли "Канело" ждет, пока он постареет. По мнению Головкина, в сложившейся ситуации виноваты промоутеры мексиканца.

Между тем Флойд Мейвезер-младший заступился за "Канело", заявив, что тот не избегает Головкина. По его словам, мексиканец нокаутирует казахстанского боксера. Однако известный тренер по боксу Кенни Портер считает иначе.

Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Ранее стало известно, что "Канело" действительно запланировал на 2017 год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия.
Просмотров: 2430  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
ARYSTAN Сегодня 14:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1911
Красиво сказано
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Serik Orda Сегодня 16:12
Статус: Профи
Рейтинг: 476
ARYSTAN,Канелло никто и звать его никак
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 14:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 864
Головкин боится Канело, поэтому не соглашается на предложенные ему 10 млн, т.к. понимает, что Канело может сломать ему карьеру и он станет невостребованным... Хотя Канело сам тот еще мешок
Ответить -12
 
Алмат Супер Сегодня 14:47
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Шымкентский пацанчик,не говори ерунды, это саулешка очень сильно боится, если бы он не боялся то не отдал бы пояс WBC и не опозорился бы на вес мир. Это факт и все знает что саулешка ждет старение ГГГ. ГГГ у них (ОДЛХ, саулешка) как кость в горле и не только у них, у всех америкозов и латиноамериканцов, они никак не могут избавится от ГГГ, бедным только один выход, что бы ГГГ состарился, ВОТ И ВСЕ ПРАВДА
Ответить 2
 
Ери Дюсупов Сегодня 14:48
Статус: Юниор
Рейтинг: 96
Шымкентский пацанчик, шымкентский мешок ты однако! А кто передал пояс без боя, при этом кричав на весь мир что Я готов драться с Головкином. и что в итоге?
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Батыр Сегодня 14:50
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 545
Шымкентский пацанчик, ты сам то понял, что сказал. С одной стороны говоришь что Канело сломает Головкина, а с другой, то что Канело является "мешком", где логика?
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Максим Кокшетау Сегодня 15:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 148
Батыр, да он просто знает что Гена вынесит его, вот заранее и записал рыжего в мешки как это принято. Все кого Гена уничтожает все "мешки"....
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Ерсин Саулетов Сегодня 15:01
Статус: Профи
Рейтинг: 495
Шымкентский пацанчик, Оттама пацан!!!
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Баффер Сегодня 15:09
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3187
Шымкентский пацанчик, Канело мешок, Головкин трус -- ты болен иди лечись,скоро весна обострение будет.
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Nurlan Сегодня 15:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 229
Шымкентский пацанчик, ты реально тупой или прикидываешься? И канело и Гена супер-звезды. Оба находятся в топ-3 по PPV. Почему это Гена должен соглашаться на 10 млн. когда гонорар на двоих будет не менее 80 млн.? 12,5% от общего гонорара это разве не смешно? Все последние соперники Канело получали намного больше от общего гонорара, чем 12,5%, и при всем этом являлись явно менее звездными чем Гена. Думай...
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Pake Сегодня 15:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 51
Шымкентский пацанчик, хорош чепуху нести))). Ты сам прекрасно понимаешь, что Головкин рыжего похоронит, тут сомнений никаких быть не может. Но такими комментами ты ветку оживляешь спору нет))
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Serik Orda Сегодня 16:11
Статус: Профи
Рейтинг: 476
Шымкентский пацанчик,честно отрабатываешь свой деньги))) чето мало тролишь последнее время пиши часто и всякую хрень сойдет для травли
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Lada Vesta Сегодня 14:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 222
тупой пацанчик, который раз убеждаюсь, что ты тупой
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Жан Костанай Сегодня 14:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 48
Да ужь такой бред сбредил , это надо постараться) Пацанчик
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Nurlan Сегодня 15:16
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 229
Хаха, пацанчик, да я смотрю тебя все тут "любят" )) Я представляю какой ты в жизни лох, с кучей комплексов...
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Данияр Абенов Сегодня 15:26
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 241
Красава потушил их
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гром ген Сегодня 15:43
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Откуда взялся этот пенек "шымкентский пацанчик". В Шыме таких козлов нет. Если бы был, то давно рога ему уже сломали бы. Надо по IP прощупать кто такой и переговорить с ним. Завтра ребят попросим.
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Шымкентский пацанчик Сегодня 15:50
Статус: МСМК
Рейтинг: 864
гром ген, ты прям как школьник пугаешь, но не представляешь даже себе весь процесс вычисления по ip, который твои ребятам явно не по силам))
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Данияр Аймухамбетов Сегодня 15:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
Вот шым пацан вот ты мне нравишься вот ты хейтыр глор а заводиш комент реально просто красапчик. А если посмотреться то шым пацанчик сам не понимает что пишит.
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Rassul Talapov Сегодня 15:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 581
Шымкентский пацанчик, ну твои оппоненты и есть школьники, чего удивляешься то?!! )))
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Лео Хамит Сегодня 16:11
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
шымкентский приезжай в майкудук .поговорим.
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