В какую сумму обойдется казахстанцам поездка на бой Головкин - Джейкобс в Нью-Йорк?

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 2:0
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 2:0
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 2:1
Номад Алтай-Торпедо 13:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 13:00
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

В какую сумму обойдется казахстанцам поездка на бой Головкин - Джейкобс в Нью-Йорк?

В базовую путевку входит перелет, проживание, билет на поединок и прочие расходы.

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2 Комментария
Геннадий Головкин. Фото с сайта cyberboxingzone.com
Геннадий Головкин. Фото с сайта cyberboxingzone.com

Ради боев чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадия Головкина казахстанцы готовы не только просыпаться в семь утра, но и отправиться непосредственно на место событий. Тем более что сейчас это стало вполне легко и доступно.

Корреспондент Vesti.kz узнал, в какую сумму обойдется одному казахстанцу поездка на бой Головкин - Джейкобс, который состоится 18 марта в Нью-Йорке.

Так, на примере одной из казахстанских турфирм, самый дешевый вариант составляет 1 380 долларов (или 455 000 тенге) на человека, рассчитанный на время с 16 по 22 марта.

В стоимость путевки входит перелет туда и обратно (580 долларов), виза (190 долларов), отель Pensylvania, который находится в 200 метрах от арены MSG (350 долларов при двухместном расселении и 688 при одноместном), билет на бой (самый дешевый - 253 доллара) и страховка (7 долларов). При этом желающим иметь более комфортные условия за дополнительную плату предусматривается улучшение пакета. 

"Данные туры - индивидуальные. То есть не предусматривается наличие гида, который бы встречал группу казахстанцев на месте, сопровождал их по городу или же проводил экскурсии. В путевку входят авиаперелет, проживание в отеле, который находится недалеко от Madison Square Garden, а также стоимость билета на сам бой.

Следует учитывать, что сумма стоимости путевки является самой минимальной. То есть мы можем предоставить несколько вариантов перелета, проживание в более дорогом отеле, включить дополнительные услуги, а также предоставим возможность покупки билета на близкие к рингу ряды",- прокомментировала начальник отдела туризма Travel Express Оксана Щур.



Также турфирмы предлагают помощь в получении визы. Длительность процесса заключается только в назначении консулом времени собеседования. Ответ на заявку правительственное лицо сообщает сразу же после беседы.

"При оформлении визы мы помогаем правильно заполнить анкету, записываем на собеседование, составляем список документов, необходимых для предоставления, и проверяем правильность. И уже после проверки отправляем клиента на собеседование, которое человек должен пройти сам на встрече с консулом, - говорит Щур. - Стоит отметить, что ответ консул называет там же, во время собеседования. Клиент не теряет время на рассмотрение. Консул после проверки документов и общения сразу заявляет, одобрена ли заявка"

Как оказалось, такие путевки пользуются большим спросом. И на каждое событие собирается большое количество желающих, среди которых есть и постоянные клиенты.

"Конкретно мы часто используем данную практику. В последний раз отправляли людей в Великобританию на поединок Головкина с Бруком. И хочу сказать, что достаточно много было клиентов. Уже даже есть постоянные клиенты, которые пользуются нашей услугой на посещение нескольких последних боев Геннадия", - отмечает Оксана Щур.

Если говорить непосредственно про бой Головкин - Джейкобс, то по ряду нескольких причин начать бронировать себе место лучше уже сейчас. Связано это непосредственно с покупкой более дешевых билетов на перелет и на сам поединок.

"Мы рекомендуем начинать бронирование именно в данное время, потому что сейчас можно выкупить самые дешевые билеты на рейс и на поединок. Кроме того, с учетом наплыва желающих, можно подобрать наиболее дешевое размещение в отеле. И, конечно же, меньше временных проблем возникнет с оформлением визы. Бывает такое, что при подаче заявки на собеседование клиента могут записать на прием, который состоится, например, через две недели или месяц", - предупреждает Щур. 

Билеты на все поединки Головкина можно получить в электронном виде, с которыми без проблем пропустят на арену.

"Билеты на бой оформляем мы и получаем их в электронном формате, - рассказывает Щур. - Бывает, конечно, и такое, что для входа на арену необходим оригинал билета. В таком случае наш партнер привозит билеты в гостиницу к клиенту. Никаких проблем не возникает. Но конкретно на бой Головкина билеты принимаются в электронном варианте, и клиенты их получают еще в Алматы".



Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится в Нью-Йорке 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для Головкина это станет вторым подобным опытом в карьере.

В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.

Добавим, что букмекеры выставили непривычно высокий коэффициент на победу Головкина против Джейкобса. Ранее конторы никогда не предлагали такие высокие коэффициенты на победу Головкина. До этого самый весомый показатель был в поединке с поляком Гжегожом Прокса в 2010 году, где на победу GGG предлагали коэффициент 1.30.

В материале использованы фотографии с LA Times, Bad Left Hook и с сайта cyberboxingzone.com

Просмотров: 4701  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Vlab Kladov Сегодня 20:37
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Какой ньюйорк ,штрафуют нас здесь.по тв будем смотреть ...))
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Бесконечность Марс Сегодня 21:35
Статус: Профи
Рейтинг: 396
Что то на кидалово похоже . Как нашу одну казахстанку отправили в Турцию и вместо лазурного берега она бедная попала в недостроенный отель а в место пляжа ее взору открылся весь берег усыпанный мусором .Это просто жесть , так и не нашли виноватого.
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