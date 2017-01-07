Почему Геннадий Головкин лучший боксер в среднем весе за 2016 год

Отмечается, что "здесь абсолютно нечего обсуждать".
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Фото с сайта Boxing News
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров среднего дивизиона по итогам 2016 года по версии портала Bad Left Hook.
"Здесь абсолютно нечего обсуждать. После того, как "Канело" Альварес убежал из дивизиона и утратил свой титул чемпиона WBC, чтобы избежать боя с GGG, ни у кого другого не было реального аргумента, кроме как сказать: "Смотри, у меня есть бумажный пояс". Головкин владеет титулами WBA (Super), WBC и IBF. Он доминировал над всеми соперниками, которые были на его пути. И хотя "Канело" сказал, что Головкин никого стоящего не побил, он одолел трех представителей из нашего ТОП-10 и в следующем бою встретится со вторым номером рейтинга. Его оппозиция была той, какой была, но это были наилучшие из доступных вариантов или, по-крайней мере, из тех, кто хотел с ним драться", - говорится в заметке.
Полностью ТОП-10 лучших боксеров среднего веса по итогам 2016 года по версии Bad Left Hook выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин (36-0, 33 КО).
2. Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 KO).
3. Давид Лемье (36-3, 32 KO).
4. Билли Джо Сондерс (24-0, 12 KO).
5. Крис Юбэнк-младший (23-1, 18 KO).
6. Сергей Деревянченко (9-0, 7 KO).
7. Вилли Монро-младший (21-2, 6 KO).
8. Хассан Н’Дам Н’Жикам (35-2, 21 KO).
9. Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 KO).
10. Кертис Стивенс (29-5, 21 KO).
Ранее El Paso Times подвел итоги 2016 года, отдав предпочтение Головкину в восьми номинациях. Подробнее можно узнать здесь.
Кроме того, казахстанец во второй раз подряд выиграл награду "Боксер года" по версии Boxing News and Views, а старейший в мире журнал о боксе назвал Головкина лучшим иностранным бойцом года.
"Здесь абсолютно нечего обсуждать. После того, как "Канело" Альварес убежал из дивизиона и утратил свой титул чемпиона WBC, чтобы избежать боя с GGG, ни у кого другого не было реального аргумента, кроме как сказать: "Смотри, у меня есть бумажный пояс". Головкин владеет титулами WBA (Super), WBC и IBF. Он доминировал над всеми соперниками, которые были на его пути. И хотя "Канело" сказал, что Головкин никого стоящего не побил, он одолел трех представителей из нашего ТОП-10 и в следующем бою встретится со вторым номером рейтинга. Его оппозиция была той, какой была, но это были наилучшие из доступных вариантов или, по-крайней мере, из тех, кто хотел с ним драться", - говорится в заметке.
Полностью ТОП-10 лучших боксеров среднего веса по итогам 2016 года по версии Bad Left Hook выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин (36-0, 33 КО).
2. Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 KO).
3. Давид Лемье (36-3, 32 KO).
4. Билли Джо Сондерс (24-0, 12 KO).
5. Крис Юбэнк-младший (23-1, 18 KO).
6. Сергей Деревянченко (9-0, 7 KO).
7. Вилли Монро-младший (21-2, 6 KO).
8. Хассан Н’Дам Н’Жикам (35-2, 21 KO).
9. Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 KO).
10. Кертис Стивенс (29-5, 21 KO).
Ранее El Paso Times подвел итоги 2016 года, отдав предпочтение Головкину в восьми номинациях. Подробнее можно узнать здесь.
Кроме того, казахстанец во второй раз подряд выиграл награду "Боксер года" по версии Boxing News and Views, а старейший в мире журнал о боксе назвал Головкина лучшим иностранным бойцом года.